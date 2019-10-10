【多圖】18歲混血模特兒Mika驚艷國際時裝周　網友：最強新面孔！

2020年春夏時裝周剛於本月初完美落幕，除了各大品牌的服飾及潮流趨勢備受矚目之外，伸展台上的模特兒也非常吸睛，當中一位模特兒新貴Mika Schneider被封為今次時裝周的「最強新面孔」，因此在網絡上引起熱議。

18歲的Mika Schneider是一位日法混血兒，身高178cm。Mika的五官沒有歐美人般深邃，但卻清新脫俗，兩邊的顴骨微凸，眉毛上挑，美艷冷酷，一對杏仁眼又大又圓，如鹿仔般靈動，冷艷與靈氣並存，極具個性，辨識度頗高。雖然尚是新人，但Mika與紐約、巴黎、米蘭、巴塞羅那、東京的模特兒經紀公司都有合約，今年是她首次參加國際四大時裝周，在米蘭與巴黎時裝周中一共行了10場騷。第一次是在Prada中亮相，其後於Saint Laurent、Lanvin、Paco Rabanne、Loewe、Valentino、Sacai、Alexander McQueen、CHANEL以及Louis Vuitton的秀場都有她的身影。儘管Mika行騷的姿態略顯生澀，但無論身材比例定氣質都相當不錯，備受各大品牌設計師的喜愛。

Mika首次亮相國際時裝周便掀起波瀾。（Instagram@mikaschndr）

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不過，這位新星私底下似乎很低調，目前Instagram只有21條貼文，逾7000粉絲追蹤，Post中多是工作或者一些食物，以及風土人情的照片，但在她鮮有的自拍相中，不難看得出Mika本人也非常古靈精怪。

Mika搞怪的一面。（Instagram@mikaschndr）

另一方面，有不少網友將Mika與日本「最強新二代」木村光希作對比，指她的潛力高過後者。事緣在今年5月的巴黎時裝周上，木村光希也曾在伸展台上一展風采，為CHANEL 2020度假系列行騷，不過卻劣評如潮，被網友狠批「姿勢不專業」、「腿不夠直」、「背景高於實力」等，似乎難以服眾。不過，木村光希的模特兒工作多數是以拍攝平面雜誌為主，並非行Catwalk，而且身高只有170cm，當時亦是首次登上伸展台上，無論身材比例與表現力都自然難與一眾專業模特兒比較。相信兩位年紀輕輕的模特兒都會在各自擅長的領域繼續綻放光彩。

木村光希在伸展台上的表現引來不少劣評。（GettyImages）