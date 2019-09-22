內地抖音第一網紅「韓美娟」是美男？　粉絲過千萬爆紅背後有洋蔥

最近，一位名叫韓美娟的「中年短髮阿姨」是內地短視頻APP「抖音」的紅人，雖然只有46條短片，但粉絲人數已突破1000萬，受歡迎程度可見一斑。

韓美娟時常以怪異誇張的女裝造型與妝容、妖嬈的聲線搭配洗腦的語句拍片，很多網友表示聽一兩次就非常上腦，好似「百因必有果，你的報應就是我」、「不要埋怨你的生活，你所有的不甘來自你的軟弱」、「不要在網路上嗶嗶賴賴（形容只識得在網上大放厥詞，無真本事的人），不服現實碰一碰」，以及每次片尾的「記得雙擊麼麼噠」，都成為「她」的金句，在網絡廣傳，很多網紅甚至明星都有模仿過。

韓美娟時常以這類造型拍片。（視頻截圖）

其實韓美娟本名韓佩泉，是一位00後男生，今年19歲，就讀於北京現代音樂學院，雖然平時在片中的造型非常浮誇，但卸妝之後，是一位斯文的小鮮肉，而且擁有8嚿腹肌，早年曾參加過歌唱比賽，聲線不錯，後來轉做網紅直播，當時的風格還沒有現在這麼誇張，後來慢慢由妖艷方向發展，變成了如今的「韓美娟」，一時間在網絡上爆紅。

卸妝後的「韓美娟」是一位名副其實的小鮮肉。（微博@韓佩泉）

患先天唇腭裂 19年間先後失去雙親

看完韓佩泉卸妝後的照片，大家可能不難察覺到他的整容跡象，然而，這一切都同他坎坷的身世有關。韓佩泉一出世就患有先天唇腭裂（兔唇），出生後一個月被媽媽拋棄，僅僅兩個月大的時候便開始接受大型的嘴唇修復手術，14歲前已完成7次這類手術，每次手術的時間都長達6小時以上。

一直以來，他都與爸爸、嫲嫲相依為命，但兩位長輩的身體狀況也不太好，爸爸沒有工作，而且患有肝硬化末期，而嫲嫲也患有腎上腺瘤，手術後不能操勞，因此家中的擔子便落在了尚未成年的韓佩泉身上。

儘管困難重重，但他並沒有自暴自棄，不單將家務打理得井井有條，為臥病在床的爸爸煎藥、翻身，學業也不錯。在2013年還參加過選秀節目《中國夢想秀》，夢想是治好家人與自己的病，可惜的是，在這之後，他的爸爸也去世了，嫲嫲成為了韓佩泉唯一的親人。

韓佩泉的童年離不開手術。（視頻截圖）

共經歷8次手術 嫲嫲鼓勵：「你是世界上最幸福的人」

韓佩泉的成長之路可謂滿佈荊棘，但他依然保持陽光自信，這與嫲嫲的鼓勵分不開，她告訴孫子：「你是世界上最幸福的人，都是外國專家給你（做）手術，你多幸福啊。」而韓佩泉也將樂觀的嫲嫲視為最偉大的人，經歷了白髮人送黑髮人，嫲嫲還要幫助自己治病，並支持他入讀每年一兩萬學費的音樂類院校，他也經常與嫲嫲一齊做直播，與網友聊天。

時至今日，韓佩泉總共做了8次手術，前面幾次是自己花費，後面由美國醫生同韓國醫生免費為他做手術，最後一次是韓國首爾的醫生做的隆鼻手術，因為他有一個鼻窿是凹進去的。

除了浮誇的裝扮，韓佩泉有時還會有清純的學生妹look。（微博@韓佩泉）

有網民批評炒作身世

不過，並非所有人都能接受韓佩泉，有的認為他拍片的妝容噁心，有的認為他利用自己的身世炒作、博眼球等，對其進行人生攻擊。不過韓佩泉並不喜歡在片中「賣慘」，他自認是「靠能力吃飯」，是一個靠互聯網賺錢養家的普通人，現在的他還創立了個人美妝品牌，一邊讀year 2，一邊拍片，賺錢為嫲嫲治病、繳學費，擺脫了原生家庭的困難，重獲新生，整個人正能量滿滿。

韓佩泉在爆紅的同時，也飽受爭議與負評。（微博截圖）