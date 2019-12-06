【多圖】麥明詩性感出席慈善舞會　大騷健康線條美

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至1224日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro MaxDyson風筒、01積分等，總值超過70萬元

麥明詩（Louisa）日前在IG Post出跳舞相。（IG@louisa_mak）

麥明詩（Louisa）早前放棄做TVB「親生女」，改簽一年一騷的「綠葉約」，希望留多點空間建立自己的生活和事業。繼日前在IG Post跳舞相剖白感受之後，Louisa再Post出兩張出席舞會的靚相，並寫道：「Shine wherever you go.」身穿白色Tube Dress的Louisa大騷長腿及事業線，相當搶鏡！

Louisa以一身白色Tube Dress出席慈善舞會，大騷長腿。（IG@louisa_mak）

相中的Louisa膚色曬黑了不少，但不少網民都大讚現時擁有健康膚色的她更加性感！其實Louisa今個夏天愛上了潛水，更經常在IG Post潛水的影片和靚相，大曬Fit爆線條美！

愛上潛水的Louisa，經常在IG Post潛水靚相。（IG@louisa_mak）

點擊下圖睇Louisa更多靚相：

+28
+27
+26
【多圖】麥明詩被指唔做無綫親生女　Post跳舞相曬美腿剖白感受
【多圖】鍾晴蘇可欣IG曬清涼靚相　不捨同夏天講Bye Bye
【多圖】雞排妹鄭家純2020年曆宣傳片曝光　着傳統浴衣曬完美身形
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。