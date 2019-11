27歲的麥明詩 (Louisa) 日前被指不與無綫續簽經理人合約,即使她獲TVB提出優厚的續約條件續約,但她仍不為所動,而轉簽了一年一Show的合約。有傳於去年在美國考獲執業律師資格的Louisa,是希望有更多私人時間,故堅拒續約做TVB的親生女。Louisa今日就於IG post了一張跳舞相,並留言表示:「Don't let the fear of losing stop you from fighting.」說明了她不會因為失去所帶來的恐懼而阻止到自己奮鬥。

Louisa最新post嘅跳舞靚相。(ig@louisa_mak圖片)

