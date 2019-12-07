高以翔是否即時被急救再惹爭議　網民現場照片顯示時間有出入

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台灣型男高以翔上月27日在內地拍攝浙江衛視綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，送院搶救後證實不治，終年35歲。事件令外界非常痛心難過和惋惜。有網民質疑當晚高以翔倒地後，製作單位並沒有為他即時施救。而浙江衛視在本月5日就回應有關指控，表示高以翔是於凌晨1點30分52秒倒下，強調有即時為他進行急救：「相隔1分46秒現場待命的寧波急救中心醫護人員趕隨並開始實施專業搶救。」

高以翔上月因意外不幸離世。（微博@高以翔Godfrey ）

然而近日就有網民於微博上載了當時拍攝現場的照片時間，從照片顯示的時間可見，在高以翔倒地後攝影師依然在拍攝，且過了最少15分鐘才有人為他施救，疑與浙江衛視的說法有出入。網民留言表示對此感到憤怒，又要求浙江衛視再就事件交代，公開真相。另外，昨日在高以翔家人為他設靈期間，傳出有業界人士借機詐騙，以代購花束及現場直播的方式來斂財，高以翔經理人公司急發聲明呼籲粉絲要小心，亦對事件深表遺憾。

淅江衛視表示高以翔是於1時30分暈倒。(微博圖片)

點擊下圖逐格睇網民Post當晚事發時的照片，證明搶救時間跟電視台所說的有出入：