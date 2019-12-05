高以翔生前曾於電影《我是馬布里》扮演　內地籃球明星吉喆病逝

內地男籃球星吉喆今日驚傳去世，年僅33歲。有網友發現，在2017年上映的籃球勵志電影《我是馬布里》中，吉喆這一角色正是由剛剛辭世的高以翔所飾演，兩人離世時間僅隔8天。

2017年籃球勵志電影《我是馬布里》，由斯蒂芬．馬布里及吳尊、錦榮、高以翔等型男主演，卡士算是相當可觀。「吉喆」這個角色劇中一定的戲份，劇中的扮演者正是前不久去世的高以翔：

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北京首鋼籃球俱樂部隨後表示，吉喆於去年8月確認患有肺癌。前北京首鋼籃球隊員焦健在微博透露，球隊前隊長吉喆因病醫治無效去世，「從11月22日吉喆回到北京，所有中醫和西醫專家都盡了全力！天妒英才！希望天堂裡還有籃球的陪伴！永遠的51號，兄弟，一路走好！」

前北京首鋼籃球隊員焦健在微博透露，球隊前隊長吉喆因病醫治無效去世（微博＠焦健運動員）

值得一提的是，在2017年上映的美國職業籃球運動員斯蒂芬．馬布里（Stephon Marbury）自傳式電影《我是馬布里》（My Other Home）中，吉喆這個角色劇中一定的戲份，劇中的扮演者正是前不久去世的高以翔。

據了解，吉喆1986年10月14日於遼寧瀋陽出生，在場上司職大前鋒，於2007-08賽季開始代表北京隊征戰CBA聯賽，連續出戰了11個賽季，是北京男籃奪得CBA四年三冠的重要輪換球員之一。從2017-18賽季開始，他開始被傷病纏繞，2018-19賽季因膝傷嚴重最終到美國進行傷病治療和康復，此賽季報銷，此後再未回到球場。

不少網友難過不捨，紛紛PO文悼念，「你們會在天堂相遇，天堂一起打籃球，願你們安樂」、「這巧合讓人心痛」、「希望他們能在天堂愉快」、「都是高大帥氣愛籃球的男孩」、「真不敢相信啊，兩位都這麼年輕，」、「冥冥之中，自有天意」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】