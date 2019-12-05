【高以翔逝世】電視台還原死亡真相　宣布《追我吧》永久停播

台灣男星高以翔27日於內地拍攝浙江衛視綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，送院經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。正因為如此外界就有不少聲音質疑是電視台的過錯，導致失去了一條人命。在經過9日之後浙江衛視終於向外界公開相關真相，並決定永遠停播《追我吧》這個節目。

據內地媒體指出，浙江衛視在事隔多日之後才對事件作出詳細的解釋，是因為在這段時間電視台要著重緊急協助與妥善處理高以翔的後事，在等待高以翔的遺體順利運回台北之後，電視台才針對該事情作出回應。而正因為《追我吧》該節目被外界質疑遊戲存在高危的可能性，電視台方面亦已經決定停播該節目。

高以翔於內地拍攝綜藝節目《追我吧》期間暈倒昏迷，最後搶救之後證實不治。（高以翔微博圖片）

另外，對於高以翔事發當日的經過網上有太多說法，對此電視台方面就針對該點作出詳細回應。表明在27日的1點26分左右，高以翔開始進行賽道環節的錄製，在奔跑了600多米之後他就開始放緩腳步坐在花壇上，隨後就倒下。而這個時間就是1點30分52秒，當有人發現異樣之後跟隨的導演亦立即叫現場待命救護車，而現場待命的急救中心醫護人員就趕到為高以翔進行搶救。在急救之後20多分鐘就送去附近最近的醫院，但最後經過2個多小時之後醫院方面就宣布搶救無效。

電視台表示當時已經有專業的醫護人員進行急救。（《遇見王瀝川》微博圖片﹑微博截圖）

而針對網友質疑到底現場方面有多少專業的醫護人員，對此電視台方面證實其實每次節目錄製的時候，現場都配備專業的醫療團隊。當晚急救中心的救護車上有3名專業醫護人員並且車上都設有專業的急救設備。言下之意，即表示當事發後專業醫護人員已經進行急救了。其實不少網友都希望電視台能公開當日的錄製片，對此電視台亦表明相關的證據他們已作封存，供監管部門去查證。而面對高以翔的離世，電視台方面都深感歉意，並會承擔相關的責任。

對於高以翔的離世，電視台願意承擔相關的責任。（高以翔微博圖片）

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