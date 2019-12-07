謝和弦保釋後開直播曬紋身　太太IG貼超音波照疑似宣布懷孕

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台灣歌手謝和弦5日晚被太太Keanna檢舉吸毒被捕，隨後繳交3萬新台幣作保釋，目前人已返回家中。沒想到交保回到家中後的他，竟然還有心情在Facebook開直播同大家分享買了新電話的喜悅，而且還展現自己最新紋在頸上的紋身，奇怪的行逕令不少人睇到都覺得Over。而他的太太Keanna就在沉默一日之後在instagram更新動態，上貼一張胎兒的超音波照片，疑似宣布懷孕。

謝和弦保釋後向大家展現最新紋的紋身。（電視截圖﹑謝和弦Facebook截圖）

據台灣媒體指出，從該張超音波的日期資料所見，上面顯示日期「2019/11/27」即代表該張照片是近期所照，而且還顯示「06w3d」的字眼，意謂胎兒有6周3日大，估計她目前應該懷疑有8周了。另外，還有顯示另一個日期為「1986/08/12」正是Keanna的出生日期，好明顯該張超音波照正是她本人。

Keanna疑似懷孕。（Keanna_taiyh@IG）

事實上在去年大年初二時，謝和弦高興地在Facebook宣布即將做爸爸，公開老婆懷疑的消息。但沒想到事隔不久他們想成為父母的願望落空，因為最終試管嬰兒失敗，孩子已經沒了。不過Keanna仍然沒有放棄，還不時會打針做試管，可見如今她願望達成一定好開心喇！雖然懷孕是開心事，不過目前謝和弦的狀態如此，不少粉絲都非常擔心他們的婚姻關係。