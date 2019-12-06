謝和弦遭混血兒太太檢舉吸毒　被捕前一晚疑跟神秘女子開房　

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台灣歌手謝和弦5日晚上被舉報吸食大麻而被捕，而檢舉人正是他的混血兒太太Keanna，消息傳開之後震驚不少粉絲。而據台灣媒體報道指，謝和弦當時被捕後未有反抗，還非常自動自覺地交出毒品，而在旁的太太就一直哭泣，一路陪伴他到警察局作出調查。

謝和弦因再次吸毒被捕。（視覺中國）

據台灣媒體指出Keanna會如此大義滅親，是因為當晚親眼目睹謝和弦在吸毒，而且他整個人呈現的狀態是神志不清的，Keanna當下亦立即作出勸阻，可是謝和弦就一直不聽，之後雙方發生爭執Keanna就嬲到忍無可忍才報警處理。而當警察來到其住所之後，Keanna一邊喊一邊將老公交給警察，而謝和弦當下亦沒有作出任何反抗，還非常主動地交出18克大麻隨即被警方抓捕。而Keanna當時已經淚崩亦一路陪著老公去警察局。

Keanna大義滅親舉報老公吸毒。 （keanna_taiyh@IG）

當來到警察局之後，謝和弦的行為非常奇怪，不斷做出一些「嘟嘴」﹑「比心心」的動作。當有記者問道「是否支持大麻合法化」時，他亦二話不說笑笑口表示「我支持啊」，然後就登上警車離開了。事實上今次已經不是謝和弦第一次吸毒，對上一次在2012年的8月3日。

謝和弦被捕後行為非常奇怪。（電視截圖）

事實上謝和弦同Keanna一路走來相當不易，因為在婚前女方就一直陪伴他走出低潮。盡管男方有一段時間被送去療養院治療，或許有感難以給幸福女方，就曾對她提出分手，可是Keanna就一直相信他會康復並不時去探望他，亦正因為如此令謝和弦非常感動，認定此人就是陪伴他終生的女人。最後他們在2016年就結婚正式成為夫妻。

Keanna是台灣、荷蘭的混血兒，擁有高挑身材與深邃五官，或許個性開放關係她亦不時在社交網站上貼性感照， 不吝嗇地同大家分享靚相。而她曾經亦參與過老公謝和弦在2016年發表的新歌《謝謝妳愛我》MV的女主角，在MV當中二人展現出甜蜜夫妻的幸福感，再加上溫暖的歌詞就好似「你就是我將來要娶的老婆，謝太太」感動不少人。

Keanna曾經參與拍攝老公的MV《謝謝妳愛我》。（《謝謝妳愛我》截圖）

隨著謝和弦吸毒一事成為熱門討論話題，有細心的網友就發現原來在他被捕的前一晚才在北投的溫泉飯店裡過夜，而從他的社交網站上發現所貼的影片中見到，同他開房間過夜的女子並不是他的太太Keanna，而是另一位女子。影片中謝和弦對著該女子彈奏結他唱出周杰倫的歌曲《說好不哭》，並留言說道：「比起開小巨蛋演唱會，我比較喜翻（歡）開個房間。」令他遭到不少網友責罵。

而該女子亦被網友起底懷疑是直播主莉婭，目前莉婭的社交網站通通都轉成隱藏功能，她這個舉動更令人相信該女子就是她。就在今日謝和弦交保釋出的時候，被台灣記者追問是否與莉婭開房間，導致老婆不滿才被檢舉吸毒？對此他本人二話不說：「對啊，我有PO在網路上，你們自己看。」言下之意承認有發生該事。目前好多粉絲都非常擔心他們夫妻二人的婚姻關係，同時都好擔心keanna的狀態。

謝和弦被捕前一晚在北投的溫泉飯店裡過夜。（謝和弦Facebook截圖）

過夜女子被懷疑是直播主莉婭。（莉婭Facebook圖片）