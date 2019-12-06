謝和弦吸毒被捕前孖網紅開房　170CM莉婭身材超正還是魔術師

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台灣歌手謝和弦5日晚上被太太檢舉吸毒而被捕，事隔一日之後他已繳交3萬新台幣作出交保，目前人已返回家中。當大家以為此事就此結束之時，再爆出原來他在被捕前一晚曾帶一名女子到北投的溫泉旅館開房過夜，並在個人社交網站上貼影片並留言：「我比較喜歡開個房間」令他的形象更加大跌。

謝和弦再次吸毒被捕。（視覺中國）

而在影片中身穿浴袍的女子被網友懷疑是直播主網紅莉婭（陳莉涵），目前她個人的社交網站都已轉成隱藏功能，而這個舉動更令大家相信影片中的女子正是她本人。事實上，莉婭雖然是直播主但原來不講不知她還是歌手一名，更是一位厲害的魔術師，多才多藝的她社交網站都獲得許多人追蹤。

影片中的女子被懷疑是莉婭。（謝和弦Facebook截圖）

現年30歲的她在2013年以女子團體「春櫻女子組合」身份出道，可是在出道3年之後她們仍然沒有機會出一張完整專輯，繼而團體中就有不少人相繼離開。在離開之後她就去了擔當魔術助理之後慢慢從中學習成為一名魔術師，就在2016年的時候她加入了內地魔術天團，同年就在某舞台上表演「水中逃脫」的魔術，成為台灣唯一一位表演該魔術的女子。最厲害的是在2017年她獲邀請駐場郵輪「挪威喜悅號」，參與美國百老匯得獎導演製作之《ELEMENTS元素》的魔術表演，受到更多人的關注。

莉婭除了識唱跳之外，還是一位魔術師。（電視截圖﹑莉婭微博圖片）

一直有個歌唱夢的她雖然曾經轉換過跑道，但仍然沒有放棄過做歌手的夢想。就在2018年她就推出了單曲《MEOW》，歌曲充滿電子感她亦在MV中大展舞蹈底子非常性感。而在事隔一年之後在今年的9月她又再一次發行單曲《 Don't Stop》有超過7000人次點擊觀看相當厲害。身高170CM加上精緻臉蛋的她，目前集歌手與直播主一身，不過自與謝和弦一事扯上關係之後，就有不少人非常討厭她，甚至於在她的MV作品中留言辱罵她，網友留言說道：「垃圾小三」﹑「她是不是也該驗尿一下」…不停指責她。

遂格睇莉婭性感照：

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莉婭去年發表單曲《 Don't Stop》。（網上截圖）