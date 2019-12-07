Super Junior希澈繼邱淑貞後再成功約女神　網民：追星的最佳範例

現年36歲的韓團Super Junior成員金希澈在內地電視劇《倚天屠龍記2019》播出時就十分沉迷，更因此上了中韓兩國的熱搜；追劇的同時又不時在個人社交媒體表達對飾演周芷若的演員祝緒丹的喜愛，甚至在綜藝節目《我家的熊孩子》中不斷跟朋友分享祝緒丹的好，甚至向朋友介紹：「這是你嫂嫂。」像極了粉絲們把偶像當成男朋友或老公，卻讓金媽媽很是無奈地說出內心想法：「真希望他趕快結婚！」

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9月金希澈到內地舉行粉絲簽名會時，就有女粉絲為了被偶像記得而投其所好，以《倚天屠龍記2019》裡周芷若的造型現身，讓他一看到就害羞地紅了臉，被逗得笑了出來，似是很是喜歡，引來全場粉絲齊聲大喊：「周芷若！周芷若！」粉絲費盡心思亦只是為搏偶像一笑，金希澈在簽完名後還很識做地與該名粉絲十指交扣作為福利，可謂很是值得。

在活動結束後，希澈與祝緒丹一起打邊爐。（微博）

近日金希澈被邀請飛往上海參加時尚活動，同場的除了有同為SM娛樂出身的允兒、宋茜（Victoria）之外，還有他心心念念的女神祝緒丹。當天典禮上雖然二人沒有太多互動，但在活動結束後二人卻相約吃鴛鴦鍋，讓粉絲羨慕地直說：「金希澈簡直是追星成功的最佳範例。」這是他第二次圓滿追星的經歷，希澈之前曾大方透露邱淑貞是她出生後第一個喜歡的現實女性，所以一直把她視為女神，而內地綜藝節目《一路上有你》就為他圓夢，安排他們同遊蠟像館和迪士尼。