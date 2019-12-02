巴黎名媛舞會變星二代擂台　邱淑貞大女沈月VS李連杰千金Jane

被視為世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）於上周六（30/11）在法國舉行，因出席的人個個都有頭有面，地位顯赫，因此這個舞會每年都會成為全球焦點。邱淑貞的18歲大女兒沈月以及李連杰的19歲大女兒Jane兩位星二代一向都被外界視為競爭對手，她們二人出席舞會時亦相當精心地打扮一番，氣質非凡難以一分高下。

有「最美星二代」之稱的沈月，以一襲裸色吊帶低胸閃鑽羽毛裙登場，盡顯她的完美身段之餘，長長的黑色捲髮亦突顯她清純亮麗的氣質，令人相當眼前一亮。邱淑貞身為昔日的性感女神亦寶刀未老，穿上一條黑色低胸透視晚裝非常端莊得體，二女兒沈日全程翹到實。沈月在社交網站留言道：「很開心的體驗，也感謝支持我的爸爸媽媽！」，難掩參加這個名媛舞會的興奮心情。

沈月（左）、邱淑貞（中）和沈日（右）（網上圖片）

被媒體稱為「超級學霸」的李連杰大女Jane則穿上一條酒紅色薄紗長裙，貴氣逼人散發出滿滿的知性美。早前稱這個晚會就是Jane的成人禮的李連杰，看見如今亭亭玉立的Jane，他不禁拿起手機瘋狂拍照留念，更上前攬住女兒，父愛滿瀉。

Jane穿上一條酒紅色薄紗長裙，貴氣逼人散發出滿滿的知性美。（網上圖片）