希澈@SJ同韓國網民狂煲內地古裝劇　竟然一句「中文」都學唔好？

儘管內地受「限韓令」影響，韓星無法參與內地節目和劇集，而韓劇亦未能在內地電視台播放，多部著名韓劇如《太陽的後裔》、《金秘書為何那樣》、《鬼怪》、《她的私生活》等仍深受內地網民歡迎；另一方面，近年韓國人也非常熱衷看內地劇集，例如Super Junior的希澈迷上《倚天屠龍記》2019年版本，還情迷女主角之一祝緒丹，可見內地劇集在韓國人氣亦不容小覷。韓國網民還表示，透過收看內地劇集學到不少中文，不過學到的句子搞笑大於實用了。

韓國人近年開始留意內地劇集，Super Junior成員希澈是其中之一。（IG/@kimheenim）

希澈近日迷上《倚天屠龍記》，一有時間就留在家中「煲劇」（IG/@kimheenim）

希澈又自爆非常喜愛《倚天屠龍記》2019年版本女主角祝緒丹。（《倚天屠龍記》劇照）

回顧《倚天屠龍記》兩大美女：祝緒丹與陳鈺琪

+ 12 + 11 + 10

韓國網民「joseonbosoo」本月初在Twitter笑言，若要學習實用的中文，應該是要學會「你好」、「我的名字是XXX」、「洗手間在哪裡」等句子，但他收看內地的宮廷鬥爭劇後，學到的中文卻是「Huang～山～蹅～都～」（皇上駕到）、「砰灣絲！」（放肆）、「No屁絲追！」（奴婢死罪）、「黐奶吧！」（起來吧）等等。其他網民對「joseonbosoo」的言論深有同感，笑言《後宮甄嬛傳》影響深遠，以致大家只記得「Huang山」（皇上）、「Bon宮」（本宮）等台詞，若在現實生活中使用，不只毫無用處，而且會鬧出連串笑話。其實從韓國網民的搞笑留言中，也能看出韓國不只是純粹向中國單向輸出韓流，亦受到內地娛樂文化影響。

韓國網民「joseonbosoo」在Twitter笑言，收看內地的宮廷鬥爭劇後，學到的中文都是「Huang～山～蹅～都～」（皇上駕到）、「砰灣絲！」（放肆）、「No屁絲追！」（奴婢死罪）、「黐奶吧！」（起來吧）等等。（Twitter/@joseonbosoo）

一眾韓國網民深有同感，還列出自己所學到的中文。（The qoo截圖）

《後宮甄嬛傳》的對白令韓國網民印象深刻。（《後宮甄嬛傳》海報）

不知道韓國網民又會否懂得說《後宮甄嬛傳》中，蔡少芬的經典對白「臣妾做不到啊」呢？（《後宮甄嬛傳》畫面）

韓國人睇《後宮甄嬛傳》學咗乜嘢中文？