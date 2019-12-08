【全民造星II】選香港偶像只唱外語歌？　廣東歌「失蹤」三大原因

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》在周五（6日）選出十強參賽者後，就留待下周日（15日）總決賽直播最後賽果。不過作為一個選香港偶像的比賽，最為觀眾詬病的是《全民造星》參賽者們，鮮有以廣東歌作賽，反而多選擇國語歌及英文歌，讓不少觀眾大呼失望，現就讓記者為大家分析一下箇中原因。

Team A的演出將陳小春的《啼笑姻緣》與Michael Jackson作融合，是為靈活改編的一個好範例。（Instagram／＠oscar1i）

舞曲一直未算主流

首先，香港市場近年的確缺乏認受性高的廣東快歌，皆因舞曲類的快歌似乎並不太符合普羅大眾口味，根據1988年至2018年30年間「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」的結果，僅1993年郭富城的《狂野之城》及2012年陳奕迅的《重口味》算是快歌類。而1994年至2018年24年間《十大中文金曲至尊金曲獎》亦同樣只有1999年郭富城的《渴望無限 Ask For More》及2012年陳奕迅的《重口味》。

由此可見，本地樂壇的流行快歌相當多，惟較情歌和苦情歌於市場上的普及度則稍遜。加上製作快歌的成本相對較高，所以唱片公司為符合經濟效益、歌手們為迎合市場，甚少選擇以快歌作為主打，很多時候都僅把其放在Sidetrack與位置，甚至抽起。

四大天王之一：郭富城的勁歌熱舞至今仍是香港樂壇的表表者。（網絡圖片）

跳唱男團一直有斷層

《全民造星II》在小組賽後多選擇以型格男團的形式作演出，以在舞台上展示舞技兼唱功，而他們多選擇重新編排韓國男團的歌曲，只因香港樂壇缺乏走唱跳風格的男團可作參考。除了由《全民造星》誕生的MIRROR，近年代的就僅有天堂鳥（現稱：BOP），他們的新歌《重新》可謂似模似樣，再追索得遠一點，已經是接近20年前的EO2、有丁子高的VRF與有陳小春及謝天華的風火海，談到始祖就是80年代出道的草蜢，可見跳唱男團中間的斷層有多大！

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廣東歌有九聲較難唱

最後的原因大概是廣東歌難唱，有九個音調的廣東話在演唱起上來比國語歌及英文歌難駕馭。在比賽中參賽者們都希望有好表現，所以在選歌時取易不取難也在所難免。但比賽的另一個意義不就是挑戰自我嗎？也許觀眾們都期望能在本土節目看到更多本土元素。既然現在要選屬於香港的本土偶像，我們的語言，不是更應該由我們自己去守護嗎？