【全民造星II】姜濤不介意MIRROR增加成員：大家都係為夢想付出！

MIRROR成員姜濤周三（4日）出席時尚雜誌周年慶祝活動，談到近日重投《全民造星II》競賽，作為上屆冠軍的他坦言背負着很多壓力：「你係冠軍，所以做啲咩大家都可能唔覺你做得好好，而做得好亦都係應該，都有少少因為咁唔開心，但我都知係我要付出嘅代價。」

姜濤曾向監製花姐（黃慧君）表示希望將舞台留予《造星II》的參賽者；他亦對於未能幫助到A2組的隊友而感到內疚：「吸收經驗，始終自己都係一個新人，仲有好多不足嘅地方；名義上我係前輩，但佢哋亦係我學習嘅對象，希望佢哋以後可以同我做隊友。」正因為一同經歷了《全民造星II》的比賽，姜濤又不介意與新一季的參賽者做隊友：「其實都有感情，同埋大家都係為咗夢想而付出，所以唔需要覺得抗拒同邊啲人做隊友。」

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姜濤參與比賽的同時要兼顧工作很是忙碌，但他認為這個並不應是一個藉口，而自己亦會繼續努力改進表演上不足的地方。（梁碧玲攝）

《全民造星II》舉行專業大獎賽，冠軍由同為MIRROR成員的Anson Lo（盧瀚霆）奪得，姜濤並沒有因此不高興：「可能因為我同佢特別好朋友，佢第一季好遺憾冇參加30強，然後佢一直一直努力，今季入到十強，都好戥佢開心。」姜濤又談到MIRROR出道一年來，他們一起經歷了很多，所以更知道彼此付出了多少：「佢付出嘅嘢好值得攞第一！」

姜濤又不擔心將來與《全民造星II》的參賽者形成競爭關係， 皆因本身這一行已經存在很多競爭，所以一直都保持着危機意識。（梁碧玲攝）

《全民造星II》將在本月15日舉行總決賽，談到接班冠軍的心水人選，姜濤僅說希望大家都能取得好成績；一直以來都說看好Phoebus（吳啟洋）的他說：「但我唔想畀壓力佢，佢私下都有講咁樣好大壓力，所以順其自然啦，佢攞最後一名我都好開心。」除了一貫以來的選擇，姜濤又表示看好MC（張天賦）：「大家都覺得MC唱歌好好聽，雖然唔係同佢同組，但佢唱歌真係好有水準，如果佢拎冠軍都係實至名歸。」

姜濤認為比賽正正是要在短時間內做好一個表演，而自己選擇以最擅長的跳唱方式來準備比賽。（梁碧玲攝）

姜濤近日發表第三首單曲《一天多一點》，他錯聽成《全民造星》開第三季當堂嚇一跳。他無懼網民的負評，希望大家多多提供意見：「大家如果有咩意見，喺評論區留言唔需要留情。」他又表示不會因為負評而不開心：「冇可能係冇負評，有負評代表有進步空間。」談到未來會否有單飛的計劃，姜濤說：「冇話單唔單飛，而係每個成員都會出自己嘅Solo，所以唔會用單飛呢個詞嚟形容，因為單飛係完全脫離團體，而MIRROR係一個大家庭，我哋唔會離開呢個大家庭，但會各自發展自己鍾意嘅嘢。」