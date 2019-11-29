【全民造星II】A組努力終被看見！　《黑鏡》曬超勁舞技網友激讚

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，隨着比賽的席位愈來愈少，競賽亦愈來愈激烈。在30強進10強的比賽中，由火火帶領的A組、陳潔靈（Miss Chan Chan）帶領的B組、郭偉亮（Eric Kwok）帶領的C組自由調動組員，各自準備五個擅長的演出，每輪勝出的組別獲得兩個晉級名額；前三輪比拼由B組奪得四個名額、C組奪得兩個、而A組暫無斬獲，但A組精彩的演出、成員各自的進步均有目共睹，所以網民紛紛為A組成員抱不平，認為他們值得更多肯定。

A組成員各自的閃光點漸被觀眾看見；左起：Hugo / Cotton / Oscar / JJ / RainP / Augus / Phoebus。（Facebook／@viutv）

A組本輪演出與之前有截然不同的感覺，皆因成員們終於在自己最擅長的崗位發光亮；有網民歸究於之前小組成員分配不當。導師火火分組時希望平均分配各有所長的組員，令他們可以互補不足，這個決定的原意是好，卻導致成員們在編排表演時為平衡彼此的能力而有所制肘，各自的發光點亦未能在舞台上完全展現。

根據本輪自由組合的賽制，A組利用各成員優點作出編排，JJ（范卓言）、Angus（莊駿源）、Cotton（陳軍政）、RainP（方震揚）、MIRROR隊長Lokman帶來原創Hiphop歌曲《Real Talk》；JJ與Hugo（丘凱雄）兩位實力唱將帶來袁婭維的《別廢話》；「王牌」姜濤與Phoebus（吳啟洋）帶來李玟的《刀馬旦》；Angus、RainP、Phoebus、Oscar（李祉均）與MIRROR成員Lokman、Stanley帶來純舞蹈演出《黑鏡》，以及全員帶來跳唱演出。

當中就不得不提《黑鏡》的跳舞演出，參與的每一個成員都是「舞將」，包括Angus、Oscar Li、RainP、Phoebus、Stanley@MIRROR以及MIRROR隊長Lokman，他們利用太陽眼鏡作魔法道具，展示了各種類型的舞技之餘，亦融合了戲劇元素。這個演出除了讓觀眾讚不絕口、贏盡掌聲，亦讓一眾評判一致讚好，連監製花姐（黃慧君）也被折服：「論技巧呢個Item肯定贏！」倫永亮甚至說：「全晚最佳表演！」歌手陳健安說：「我好鍾意佢哋表情好一致、好準確，我想讚佢哋！」

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當中最讓人注目的就不得不提Phoebus（吳啟洋），他自公開面試起就被上屆冠軍姜濤的點名為接班人，即本屆奪冠的大熱人選，但一直以來他的光芒卻似乎未被看見。有見及此，姜濤在本輪比賽提出與Phoebus負責其中一輪表演，而他當中的小心思為希望透過這個表演讓Phoebus好好證明自己：「好多人對佢嘅評價並冇想像中高，我覺得佢只係示搵啱自己方向，但我到而家都好相信佢一定可以攞到好成績。」

一直被稱為姜濤的接班人，Phoebus承認怎麼也會有些許壓力：「在於自己表演未夠純熟，覺得自己未配有呢個名，始終自己各方面嘅能力都仲有進步空間。」（節目截圖）

這個演出以有型、靚仔作為賣點，但其他人似乎信心不大，MIRROR隊長Lokman甚至說：「以過往幾個回合嘅比賽嚟講，我係冇乜信心你哋會跳得好。」在綵排後導師火火甚至說：「完全Charm唔到我，唔係麻麻，係直頭唔得；所有嘢都係應付嘅狀態，應付又點會型？」監製花姐（黃慧君）亦批評這個表演欠缺誠意和特色，浪費了二人的天分。

姜濤與Phoebus一直被A組導師火火譽為「雙箭頭」。（資料圖片）

Phoebus認為在比賽中付出的努力一直不被看見，導致在過程中失去信心：「每次表演可能有少少做得唔好，每一次評判嘅評語都無視咗我，分組之後評判好似成日都睇唔到我，其他人都會有Comment但我冇。」這些細節他都一一放在心上，並在無形中造成壓力：「加上工作人員嘅一啲評價，令我開始對自己懷疑，究竟係咪因為自己做得好差，之後就越來越冇信心。」

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在《刀馬旦》表演結束後，評判李志剛對Phoebus說：「放喺姜濤側邊你又冇輸蝕，你都有你嘅Style。」這個評語讓他明顯地舒了一口氣，臉上終於露出微笑，令一眾同伴也為他歡呼。倫永亮亦承認二人的化學作用很好，一眾評判一致認同享受這個演出。

放下心頭大石的Phoebus走到後台接受訪問時禁不住落淚。（節目截圖）

放下心頭大石的Phoebus走到後台接受訪問時禁不住落淚：「我好想同花姐講我唔係冇努力；我唔係話我每一個表演都好好，我都好希望有一刻係有其他人睇到我。」終於被評判們認可，Phoebus說：「有一種開心係終於俾人睇到嘅感覺，令自己開始唔會顧慮、擔心咁多。」同時亦令他更有自信：「而家覺得企得上舞台，個舞台就係我嘅，要做得更加好。」