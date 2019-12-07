余香凝曾被指拜金　望與另一半價值觀相同：有錢人諗嘢好離地

近年積極發展演藝事業的余香凝（Jennifer），在2017年首度參演電影《骨妹》就獲提名金像獎最佳新演員，去年她更憑《逆流大叔》、《非同凡響》分別提名最佳女配角及最佳女主角，演技備受肯定。但去年6月Jennifer與拍拖近4年的陳家樂分手後，即成為網民的攻擊對象，紛紛痛批她拜金，令她形象大損。她日前接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，就剖白感受。

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余香凝（Jennifer）日前接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問。（YouTube影片截圖）

Model出身的Jennifer，近年積極往電影界發展。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer與陳家樂拍拖三年幾，不時在網上放閃，家樂更曾表示一早已經視對方為結婚對象，但去年6月突然傳出兩人分手的消息，有指導火線是女方與保險才俊Victor撻着。事件曝光後，Jennifer被網民大罵是「拜金女」，她在節目中就坦言不開心：「我辛辛苦苦做嘢，但有呢個名銜出咗嚟。（會唔會驚富有嘅人追你？）我對任何人都唔會驚，反而我係會驚價值觀唔同。因為當你好有錢嘅時候，可能諗嘢會好離地，有好多嘢我覺得應該係咁，但你覺得唔係，所以價值觀唔同係冇辦法一齊。」

Jennifer與陳家樂拍拖三年幾，可惜兩人在去年6月分手。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer因為分手一事受千夫所指，或多或少與他們戀情太高調有關，但她就坦言在處理感情事方面不會刻意低調：「未知，但我覺得如果嗰個人真係Mr. Right，其實又唔使驚。我係演員，但我始終都要生活，先可以感受到做人感受到嘅嘢。如果你成日覺得我係一個Artist，所有嘢都要神神秘秘，你根本感受唔到生活。」現時單身的Jennifer，就希望找到一個工作認真，可以幫她分擔煩惱的另一半。

Jennifer現時單身。（IG@jenniferyuuu）

Jennifer父母離異，但她與媽媽及妹妹的感情好好。（IG@jenniferyuuu）

雖然曾被網民辱罵，Jennifer更一度將IG的留言功能封鎖，連帶以前所有Post的留言都消失，但她如今就學會坦言面對負評：「娛樂圈就係咁樣運作，當然新聞會影響到一個人嘅形象，但係我視自己係一個演員，同埋我哋呢一代嘅演員成日都可以同觀眾交流，所以我覺得好多眼睛雪亮嘅觀眾睇完我做戲，或者同我交流過，知道發生緊咩事嘅人就會知道。」

Jennifer相信觀眾會明白！（IG@jenniferyuuu）