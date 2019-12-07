【多圖】木村光希濃妝出席頒獎禮惹負評　歐陽娜娜大騷玉背完勝

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木村光希（Kōki）入行後備受關注，更被封為「最強星二代」。（IG@koki）

日本萬人迷木村拓哉的細女木村光希（Kōki），去年入行後備受關注，極速登上各大國際時尚雜誌封面，更被封為「最強星二代」！不過光希多次因造型問題惹來負評，昨晚（6日）她獲邀出席一個內地頒獎禮，以一身紗裙亮相的她，一雙長腿若隱若現，但過於成熟的打扮就被網友狠批老土，認為年僅16歲的她每次出席活動的造型都太過「老積」失去了青春活潑的少女感。

光希以一身紗裙亮相內地頒獎禮，但過於成熟的打扮被網友狠批老土。（IG@koki）

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同樣都是星二代的歐陽娜娜，昨晚亦有出席活動。以一身黑色露肩長裙亮相的歐陽娜娜，露出白滑肌膚和香肩，加上珠寶的點綴，仙氣滿瀉！360度零死角的靚相獲粉絲大讚：「這是什麼仙女」、「真的很好看」、「氣質絕了」。

而歐陽娜娜就以一身黑色露肩長裙亮相，露出白滑肌膚和香肩。（視覺中國）

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兩位星二代同場，難免會被比較。事實上光希過往因為各種造型接二連三被網民批評，早前她為品牌Tomo Koizumi行騷時，造型被批似「炸雞」。而9月底出席日本《VOGUE》20周年Party時，就被指妝容太濃同誇張，整個造型看起來相當俗氣。相反，現年19歲的歐陽娜娜樣貌甜美，五官精緻，而且甚有時尚觸覺，每次出席活動的造型都獲得不少好評，私下的穿搭更是不少年青女生的時尚指標！

光希早前為品牌Tomo Koizumi行騷，網民指她的造型似「炸雞」。（IG@koki）

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歐陽娜娜早前出席金雞獎閉幕式的造型亦獲大讚。（微博@歐陽娜娜Nana工作室）