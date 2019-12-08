51歲韓國歌手金健模被指性侵娛樂場所女子　強脫內衣兼用粗言辱罵

韓國歌手金健模（又譯：金建模）早前與年少13歲的作曲家兼鋼琴家張智妍（音譯）註冊結婚，又計劃於明年5月舉行婚禮，更不時在綜藝節目《我家的熊孩子》高調曬恩愛。 然而，本月6日YouTube頻道「橫向和縱向研究所」播出的節目中，姜容錫（音譯）律師踢爆金健模在娛樂場所強姦一名女性，並明言已掌握證據，明天（9日）將會報案。金健模的工作目前未受影響。

金健模早前與年輕13歲的作曲家兼鋼琴家張智妍註冊結婚，近日卻爆出強姦醜聞。（網上圖片）

姜容錫表示，今年51歲的金健模是首爾江南區的一家娛樂場所常客，案發當日，金健模召喚8名該娛樂場所任職的女性陪酒，但當他看到第8名女性A某入座時，金健模趕走其餘女子，並要求他人不能進入房間。金健模將A某帶到廁所，強迫A某口交，之後A某被金健模推到梳化上強姦。姜容錫轉述A某證供，稱被金健模強脫內衣，又被他用粗口辱罵，而金健模種種舉動無疑是強姦。

姜容錫律師在YouTube頻道「橫向和縱向研究所」大爆金健模在娛樂場所強姦一名女性，引起韓國網民熱烈討論。（YouTube/@가로세로연구소）

金健模方面否認有關指控，又明言對方通過散佈虛假事實及損害名譽等，將會以法律手段應對，至於他出演的綜藝節目《我家的熊孩子》將如常播出，金健模的演出片段未有受今次風波影響，而他的出道25周年演唱會亦會如期舉行。不過不少韓國網民認為金健模劣跡斑斑，現在才爆出醜聞，時間已比想像中晚，又諷刺金健模高調處理婚事，如今女方定必不知如何是好，甚至有人認為，金健模將原定1月舉行的婚禮推遲到5月，或許與此事有關。