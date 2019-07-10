韓國演員姜至奐涉嫌醉酒性侵女同事　被捕時辯稱忘記案發經過

韓國男演員姜至奐因涉嫌性侵女性A某，又性騷擾另一名女性B某，被韓國警方緊急拘捕。京畿道光州警察署今日（10/7）向當地傳媒表示，姜至奐昨晚與女同事A某和B某在家中喝酒，兩名女性之後進入房間睡覺，期間姜至奐闖入房間性侵A某，並性騷擾B某，A某於是向朋友發短訊求救，朋友幫忙報警後，當地警方立刻前往姜至奐的寓所，緊急拘捕姜至奐。

姜至奐因涉嫌性侵和性騷擾女同事，被韓國警方緊急拘捕。（視覺中國）

姜至奐被捕時，仍然處於醉酒狀態，姜至奐被警方盤問時，坦言：「我記得我喝過酒，但之後發生甚麼事完全忘記了，睜開眼一看，發現身處於A某睡覺的房間。」姜至奐目前被收押於拘留所，警方計劃今日上午再次傳召姜至奐調查。

警方透露姜至奐被捕時，仍處於醉酒狀態，忘記自己的所作所為。（視覺中國）

姜至奐現年42歲，2002年以音樂劇《Rocky Horror Show》正式出道，並以韓劇《加油！金順》、《快刀洪吉童》、《Big Man》（港劇名：流氓繼承人）等電視劇為人熟悉。姜至奐現正拍攝TV朝鮮電視劇《朝鮮生存記》，目前劇集僅播出一半，由於劇集以邊拍邊播形式製作，而姜至奐被捕一事，讓《朝鮮生存記》無論製作還是聲譽均大受打撃，而製作公司華誼兄弟韓國目前正了解情況，並會討論姜至奐相關問題後，再向公眾交待《朝鮮生存記》去向。

姜至奐最為人熟悉的作品，為2005年與韓惠珍主演的電視劇《加油！金順》。（MBC）

姜至奐現正拍攝劇集《朝鮮生存記》，預料被捕一事會令劇集的製作和聲譽大受打撃。（視覺中國）

《朝鮮生存記》製作發布會新聞圖