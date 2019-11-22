42歲姜至奐涉性侵面臨3年監禁　庭上求情：已在演藝圈投資了20年

曾參與韓劇《加油！金順》、《快刀洪吉童》和《錢的化身》等的42歲韓國男演員姜至奐，7月初因涉嫌性侵及性騷擾兩名公司女職員，而被警方緊急拘捕。姜至奐起初稱「不記得」細節，加上法院擔心他可能銷毀證據，因此發出了拘留令。昨天（21日）姜至奐的終審判決出爐，預計面臨監禁3年。

今年7月初，姜至奐因涉嫌強姦和違反性暴力罪行處罰特例被拘捕。昨天法官宣告，姜至奐被檢方要求監禁3年，以及5年內不得在與兒童、青少年相關的機關及殘疾福利設施就業，並需要接受性暴力治療。而最終確實刑罰，將於下月5日宣判。姜至奐在庭上表示，由於在演藝圈已投資了20年的時間，過程非常艱辛，因此非常怨恨自己犯下的過錯。雖然是酒後犯下過錯，但他亦坦言事件已沒有辯解的餘地，自己的內心也相當痛苦。

韓國演員姜至奐涉嫌醉酒性侵女同事 被捕時辯稱忘記案發經過

姜至奐將面臨監禁3年，以及5年的限制就業。（THE FACT）

+ 3 + 2

姜至奐更求情講到，如果時間能夠倒流的話，他一定不會讓事件再發生，希望法官諒解到他並非預謀犯案這一點。姜至奐講到：「我一瞬間的錯誤，造成多人的痛苦，這感覺折磨我至想尋死的程度。如果能回到那一天的話，我會放下手上的酒杯。我恨我自己也無法原諒自己，很後悔……真的很後悔……」姜至奐代表律師也補充姜至奐的確因酒後累事，記不起所有過程，對兩位受害的女性表示歉意。

有不少遠自日本的粉絲，到法庭支持姜至奐。（VCG）