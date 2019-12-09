Wendy@Red Velvet開設個人IG　高歌《Chandelier》獲Seulgi讚好

韓國女團Red Velvet成員Irene、Seulgi、Joy和Yeri先後開設個人Instagram（IG），向ReVeluv（Red Velvet粉絲）分享生活日常照片，唯獨Wendy遲遲未開個人IG，讓一眾ReVeluv苦苦要繼續等候。本月6日，Wendy回應ReVeluv訴求，終於開設了個人IG帳戶，Red Velvet成員和ReVeluv紛紛在Wendy的帳號留言，歡迎她加入IG大家庭！

Red Velvet成員今年陸續開設個人IG。（Red Velvet Facebook）

粉絲期待已久，Wendy終於開設個人IG啦！（視覺中國）

Wendy嘅第一個IG post係乜？係佢嘅側面圖，Seulgi、Joy同Yeri齊齊留言歡迎。（IG/@todayis_wendy）

Wendy IG有咩睇？

Wendy在IG首先大曬自己的側面照，吸引Seulgi、Joy和Yeri留言，歡迎Wendy開設IG個人帳號，昨日（7日）傍晚，Wendy除了曬自拍照外，還翻唱最近香港人相當熟悉的歌曲──Sia的《Chandelier》，不只獲ReVeluv一致讚好，Seulgi更直呼：「這個世代最好的主音孫勝完（Wendy本名）！」相信未來Wendy還會在IG分享更多唱歌片段。

點撃睇Wendy獻唱《Chandelier》片段

相信未來Wendy會多多分享日常生活照和翻唱片段。（視覺中國）

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