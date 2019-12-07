AOA雪炫出道7年終擺脫黑髮　染藍髮迎接Pantone 2020色「經典藍」

早前色彩權威Pantone彩通公布了2020年的代表色為「經典藍」（Classic Blue），有着在現今節奏快及高壓的世界中，注入充滿平靜和自信等正面能量的意思，希望大家能從視覺上感到安寧。而代表色未公布一眾韓星如IU、TWICE子瑜、BTS防彈少年團V和EXO Kai等原來已趕緊換上藍髮色！

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AOA雪炫最近換上一頭藍髮，終於成功擺脫黑髮。（IG/@sh_9513）

近日AOA人氣成員雪炫在節目《Idol Room》講到，出道多年來一直未能擺脫黑髮的命運，一把深色的長髮就變成了她的標誌之一。可是節目播出不久後，雪炫在IG宣布，她終於要在出道第7年首次挑戰不同的髮色！心情非常興奮的雪炫更在IG限時動態上「直播」整個過程，包括由漂色至染色。雪炫的深藍色髮色與她的黑皮膚非常合適，大獲好評外，也意外地率先跟隨上Pantone 2020代表色「經典藍」的新潮流！

IU換上藍髮後，更加像一位小精靈！（IG/@dlwlrma）

仲有邊個女偶像染藍髮？

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除了雪炫外，IU和TWICE子瑜相信也是近期藍髮韓星的代表之一。今年10月子瑜在IG公開全新髮色，並命名它為「牛仔海軍藍」。由於子瑜也是少有挑戰鮮艷的髮色，因此當時不少粉絲都非常驚喜，表示沒想到藍髮也十分適合性格平靜低調的子瑜。而IU最近推出新專輯《Love poem》時，一頭帶有煙霧感的藍髮造型也轟動一時，成為各大新聞及網絡上的熱話。可是IU隨後已在短時間內換上紫色的仙女系髮色，粉絲都略感到可惜。

提起藍髮，一定要有「世界第一帥」的BTS防彈少年團V。（FB/@ bangtan.official）

除了一眾女偶像歌手外，其實不少男偶像也曾嘗試過藍色的髮型。講到最有代表性的，相信必定有BTS防彈少年團V、Jimin、EXO Kai和NCT泰容等。適逢下年的Pantone代表色剛好也是「經典藍」，相信不少讀者都心郁郁想跟一眾韓星換上潮流的髮色。可是染藍色頭髮前，必定要經過2至3次的漂髮過程，好讓頭髮原來的黑色素移除。由於漂髮必定會令頭皮及髮質受損，加上染髮後需要大量護色及護髮的程序，因此進行前必須先深思熟慮！

想染藍色頭髮的話，必定要像雪炫一樣把原來的頭髮漂成金色。（IG/@sh_9513）

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