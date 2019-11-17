TWICE膺韓國軍人最愛女團　邊位撃敗子瑜、Jennie成女藝人首位？

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國女團不只受韓國和亞洲K-pop迷歡迎，還被一眾韓國軍人視為女神，多個組合如TWICE、Red Velvet、GFRIEND等曾到軍營表演，為軍人們打打氣。10月初舉行的軍人文化節進行人氣投票，調查軍人最愛的女偶像是誰，投票結果近日公布，發現十大軍人最愛K-pop女偶像中，TWICE、Red Velvet和BLACKPINK幾乎瓜分所有席位，其中TWICE有4名成員入選，佔最多席位。

韓國軍人文化節10月初進行人氣投票，發現TWICE最受當地軍人歡迎，多達4人入選「軍人最愛的女偶像」排行榜。（Twitter/@JYPETWICE_JAPAN）

Red Velvet亦有3名成員入選。（Twitter/@RVsmtown）

香港人熟悉的TWICE台灣成員周子瑜入選今次10大軍人最愛女偶像，不過子瑜僅位列第二名，而冠軍同樣來自TWICE；此外，榜單上唯一一名不是來自TWICE、Red Velvet和BLACKPINK的女偶像年僅15歲，屬入選偶像中年紀最小，究竟誰成功擊敗子瑜？該名15歲女偶像又是誰？各位就要點擊睇圖啦！

TWICE台灣成員周子瑜雖然受軍人歡迎，不過在今次排行榜不敵隊友位居亞軍。（Viu《K1頭條》提供）

點撃睇邊十位K-pop女偶像入選

+16
+15
+14
TWICE日韓關係緊張下第三度出演「紅白」　Mina會否參與成焦點
TWICE子瑜心願極具台灣風格　仗義拍片賀母校校慶
Jennie@BLACKPINK剪中短髮粉絲超驚喜　美娜@gugudan短髮擺脫稚氣
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。