TWICE膺韓國軍人最愛女團　邊位撃敗子瑜、Jennie成女藝人首位？

韓國女團不只受韓國和亞洲K-pop迷歡迎，還被一眾韓國軍人視為女神，多個組合如TWICE、Red Velvet、GFRIEND等曾到軍營表演，為軍人們打打氣。10月初舉行的軍人文化節進行人氣投票，調查軍人最愛的女偶像是誰，投票結果近日公布，發現十大軍人最愛K-pop女偶像中，TWICE、Red Velvet和BLACKPINK幾乎瓜分所有席位，其中TWICE有4名成員入選，佔最多席位。

韓國軍人文化節10月初進行人氣投票，發現TWICE最受當地軍人歡迎，多達4人入選「軍人最愛的女偶像」排行榜。（Twitter/@JYPETWICE_JAPAN）

Red Velvet亦有3名成員入選。（Twitter/@RVsmtown）

香港人熟悉的TWICE台灣成員周子瑜入選今次10大軍人最愛女偶像，不過子瑜僅位列第二名，而冠軍同樣來自TWICE；此外，榜單上唯一一名不是來自TWICE、Red Velvet和BLACKPINK的女偶像年僅15歲，屬入選偶像中年紀最小，究竟誰成功擊敗子瑜？該名15歲女偶像又是誰？各位就要點擊睇圖啦！

TWICE台灣成員周子瑜雖然受軍人歡迎，不過在今次排行榜不敵隊友位居亞軍。（Viu《K1頭條》提供）

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