【金球獎2020】入圍名單超驚喜　AppleTV+靠《晨早直播室》爭3獎

《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards），於香港時間周一（9/12）晚上公布入圍名單，並邀得添艾倫（Tim Allen）、狄高達芬寧（Dakota Fanning）以及Susan Kelechi Watson一同宣布電影組以及電視組別的候選名單。不過名單出爐後，有不少傳媒及網民為有些大熱劇集或演員竟然沒有入圍而感到意外。

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在電視組別的11個獎項當中，除了最佳男女主角之外，相信劇迷最關注的必定是最佳劇集的入圍名單。不過最令大家感到意外的，就是在第71屆艾美獎奪得最佳劇集的HBO爛尾神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）竟然沒有入圍，而憑在該劇勇奪最佳男配角的Peter Dinklage亦沒有任何提名。在艾美獎中有分角逐最佳劇集的FX LGBTQ劇《紐約萬花筒》（Pose），及奧斯卡最佳男配角Mahershala Ali主演的大熱劇《True Detective》今次都沒有入圍，令人大跌眼睛。

點擊下圖看入圍金球獎的最佳劇集最後5強：

至於最佳女主角（電視劇組）方面，就成為奧斯卡影后戰場，有《王冠》（The Crown）的奧莉花高雯（Olivia Colman）硬撼《小謊言》妮歌潔曼（Nicole Kidman）。外國傳媒就認為桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）在Netflix劇《The Politician》及Regina King在《Watchmen》的出色演出，都應該有份角逐最佳女主角，可惜連入圍都冇份。

令人驚喜的就是Apple TV+《晨早直播室》除了獲得最佳戲劇類影集提名之外，兩位女主角珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）也一同獲得最佳戲劇類影集女主角提名。這是兩人首次獲得戲劇類影集最佳女主角的提名，而珍妮花安妮斯頓也成為史上第四位獲得電視類最佳戲劇女主角和喜劇女主角提名的女演員。

另外，奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep）在金球獎中憑《小謊言》（Big Little Lies）中入圍迷你劇組的最佳女配角，是她從影以來第34個金球獎提名，成為有史以來最多提名的演員。其實去年梅姨已經憑電影《戰雲密報》（The Post）打破了自己的紀錄，今年再度獲得提名絕對可喜可賀。至今，梅姨已經在多次的提名中奪獎8次，更在第74屆金球獎獲頒終身成就獎Cecil B. Demille Award。