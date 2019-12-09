【金球獎2020】影后戰場搬入公仔箱　奧莉花高雯妮歌潔曼力爭視后

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《第77屆金球獎》最佳女主角 ─ 電視劇組變成「奧斯卡影后戰場」，曾經奪得奧斯卡最佳女主角的妮歌潔曼（Nicole Kidman）、奧莉花高雯（Olivia Colman）以及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）分別憑《小謊言》、《王冠》以及《晨早直播室》入圍。（劇照）
由荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）主辦的《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards），於香港時間周一（9/12）晚上公布入圍名單，並邀得添艾倫（Tim Allen）、狄高達芬寧（Dakota Fanning）以及Susan Kelechi Watson一同宣布電影組以及電視組別的候選名單。在電視組別的11個獎項當中，最矚目的必然是最佳女主角（電視劇組），今屆最後5強變成「奧斯卡影后戰場」，當中3位候選女演員皆曾奪得奧斯卡最佳女主角，分別為Netflix劇集《王冠》（The Crown）的奧莉花高雯（Olivia Colman）、HBO劇集《小謊言》妮歌潔曼（Nicole Kidman），以及Apple TV+開幕之作《晨早直播室》的麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon），同樣是《晨》劇的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）和《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的Jodie Comer則瓜分最後兩席。
至於男演員獎項的焦點，則落在喜劇及音樂劇組別之上，米高特格拉斯（Michael Douglas）和「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd），分別憑Netflix的《荷里活教父》（The Kominsky Method）和《與己同行》（Living with Yourself）一同入圍，其餘3個候選席位，則由《廉價殺手》（Barry）的Bill Hader、《Ramy》Ramy Youssef和《凹凸政壇路》（The Politician）的Ben Platt獲得。HBO的《小謊言》、Netflix的《王冠》、BBC America的《嗜血嬌娃》、HBO的《Succession》和Apple TV+的《晨早直播室》5套劇集，將會力爭最佳劇集榮譽，第8季「爛尾」的《權力遊戲》（Game of Thrones）無緣角逐，《權》更幾乎全軍覆沒，僅得Kit Harington憑Jon Snow一角入圍電視劇組的最佳男主角。
而被劇迷譽為2019年神劇的HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》以大熱之姿入圍《金球獎》，角逐迷你劇組的最佳劇集殊榮，總共獲得4項提名，提名數目跟《王冠》和Netflix劇集《不可置信》（Unbelievable）看齊。《第77屆金球獎》將於香港時間2020年1月6日早上（美國時間1月5日夜晚），於加州洛杉磯比華利山舉行。
《第77屆金球獎》電視組別足本提名名單如下：
（1）最佳劇集：
《小謊言》（Big Little Lies）HBO
《王冠》（The Crown）Netflix
《嗜血嬌娃》（Killing Eve）BBC America
《晨早直播室》（The Morning Show）Apple TV+
《Succession》HBO
《王冠》分別入圍電視劇組的最佳劇集和最佳女主角。（《王冠》劇照）
（2）最佳男主角 ─ 電視劇組：
Brian Cox《Succession》
Kit Harington《權力遊戲》（Game of Thrones）
雷米馬利克（Rami Malek）《黑客軍團》（Mr. Robot）
Tobias Menzies《王冠》（The Crown）
Billy Porter《Pose》
（3）最佳女主角 ─ 電視劇組：
珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）《晨早直播室》（The Morning Show）
奧莉花高雯（Olivia Colman）《王冠》（The Crown）
Jodie Comer《嗜血嬌娃》（Killing Eve）
妮歌潔曼（Nicole Kidman）《小謊言》（Big Little Lies）
麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）《晨早直播室》（The Morning Show）
（4）最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組：
《廉價殺手》（Barry）HBO
《Fleabag》Amazon
《荷里活教父》（The Kominsky Method）Netflix
《The Marvelous Mrs. Maisel》Amazon
《凹凸政壇路》（The Politician）Netflix
（5）最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組：
米高德格拉斯（Michael Douglas） 《荷里活教父》（The Kominsky Method）
Bill Hader《廉價殺手》（Barry）
Ben Platt《凹凸政壇路》（The Politician）
保羅活特（Paul Rudd）《與己同行》（Living with Yourself）
Ramy Youssef《Ramy》
（6）最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組：
Christina Applegate《Dead to Me》
Rachel Brosnahan《The Marvelous Mrs. Maisel》
姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst） 《On Becoming a God in Central Florida》
Natasha Lyonne《俄羅斯娃娃：輪迴派對》（Russian Doll）
Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》
完全「爛尾」的《權力遊戲》（Game of Thrones）第八季，幾近全軍覆沒，只得飾演Jon Snow的Kit Harington成功入圍，力爭《金球獎》視帝殊榮。（《權力遊戲》第八季劇照）
（7）最佳劇集 ─ 迷你劇組：
《Catch-22》Hulu
《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》（Chernobyl）HBO
《Fosse/Verdon》FX
《The Loudest Voice》Showtime
《不可置信》（Unbelievable）Netflix
被劇迷譽為2019年神劇的HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》以大熱之姿入圍《金球獎》，角逐迷你劇組的最佳劇集殊榮，總共獲得4項提名，提名數目跟《王冠》和Netflix劇集《不可置信》（Unbelievable）看齊。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）
（8）最佳男主角 ─ 迷你劇組：
Christopher Abbott《Catch-22》
Sacha Baron Cohen《The Spy》
羅素高爾（Russell Crowe）《The Loudest Voice》
Jared Harris《切爾諾貝爾》（Chernobyl）
森洛維爾（Sam Rockwell）《Fosse/Verdon》
（９）最佳女主角 ─ 迷你劇組：
Kaitlyn Dever《不可置信》（Unbelievable）
Joey King《The Act》
海倫美雲（Helen Mirren）《Catherine the Great》
Merritt Wever《不可置信》（Unbelievable）
米雪威廉絲（Michelle Williams）《Fosse/Verdon》最佳男主角 ─ 迷你劇組
（10）最佳女配角 ─ 迷你劇組：
柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）《The Act》
Helena Bonham Carter《王冠》（The Crown）
Toni Collette《不可置信》（Unbelievable）
梅麗史翠普（Meryl Streep）《小謊言》（Big Little Lies）
Emily Watson《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）
（11）最佳男配角 ─ 迷你劇組：
艾倫雅堅（Alan Arkin）《荷里活教父》（The Kominsky Method）
Kieran Culkin《Succession》
Andrew Scott《Fleabag》
Stellan Skarsgard《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）
Henry Winkler《廉價殺手》（Barry）