【金球獎2020】影后戰場搬入公仔箱　奧莉花高雯妮歌潔曼力爭視后

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《第77屆金球獎》最佳女主角 ─ 電視劇組變成「奧斯卡影后戰場」，曾經奪得奧斯卡最佳女主角的妮歌潔曼（Nicole Kidman）、奧莉花高雯（Olivia Colman）以及麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）分別憑《小謊言》、《王冠》以及《晨早直播室》入圍。（劇照）

由荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association, HFPA）主辦的《第77屆金球獎》（77th Golden Globe Awards），於香港時間周一（9/12）晚上公布入圍名單，並邀得添艾倫（Tim Allen）、狄高達芬寧（Dakota Fanning）以及Susan Kelechi Watson一同宣布電影組以及電視組別的候選名單。在電視組別的11個獎項當中，最矚目的必然是最佳女主角（電視劇組），今屆最後5強變成「奧斯卡影后戰場」，當中3位候選女演員皆曾奪得奧斯卡最佳女主角，分別為Netflix劇集《王冠》（The Crown）的奧莉花高雯（Olivia Colman）、HBO劇集《小謊言》妮歌潔曼（Nicole Kidman），以及Apple TV+開幕之作《晨早直播室》的麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon），同樣是《晨》劇的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）和《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的Jodie Comer則瓜分最後兩席。

至於男演員獎項的焦點，則落在喜劇及音樂劇組別之上，米高特格拉斯（Michael Douglas）和「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd），分別憑Netflix的《荷里活教父》（The Kominsky Method）和《與己同行》（Living with Yourself）一同入圍，其餘3個候選席位，則由《廉價殺手》（Barry）的Bill Hader、《Ramy》Ramy Youssef和《凹凸政壇路》（The Politician）的Ben Platt獲得。HBO的《小謊言》、Netflix的《王冠》、BBC America的《嗜血嬌娃》、HBO的《Succession》和Apple TV+的《晨早直播室》5套劇集，將會力爭最佳劇集榮譽，第8季「爛尾」的《權力遊戲》（Game of Thrones）無緣角逐，《權》更幾乎全軍覆沒，僅得Kit Harington憑Jon Snow一角入圍電視劇組的最佳男主角。

而被劇迷譽為2019年神劇的HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》以大熱之姿入圍《金球獎》，角逐迷你劇組的最佳劇集殊榮，總共獲得4項提名，提名數目跟《王冠》和Netflix劇集《不可置信》（Unbelievable）看齊。《第77屆金球獎》將於香港時間2020年1月6日早上（美國時間1月5日夜晚），於加州洛杉磯比華利山舉行。

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《第77屆金球獎》電視組別足本提名名單如下：

（1）最佳劇集：

《小謊言》（Big Little Lies）HBO

《王冠》（The Crown）Netflix

《嗜血嬌娃》（Killing Eve）BBC America

《晨早直播室》（The Morning Show）Apple TV+

《Succession》HBO

《王冠》分別入圍電視劇組的最佳劇集和最佳女主角。（《王冠》劇照）

（2）最佳男主角 ─ 電視劇組：

Brian Cox《Succession》

Kit Harington《權力遊戲》（Game of Thrones）

雷米馬利克（Rami Malek）《黑客軍團》（Mr. Robot）

Tobias Menzies《王冠》（The Crown）

Billy Porter《Pose》

（3）最佳女主角 ─ 電視劇組：

珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）《晨早直播室》（The Morning Show）

奧莉花高雯（Olivia Colman）《王冠》（The Crown）

Jodie Comer《嗜血嬌娃》（Killing Eve）

妮歌潔曼（Nicole Kidman）《小謊言》（Big Little Lies）

麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）《晨早直播室》（The Morning Show）

（4）最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組：

《廉價殺手》（Barry）HBO

《Fleabag》Amazon

《荷里活教父》（The Kominsky Method）Netflix

《The Marvelous Mrs. Maisel》Amazon

《凹凸政壇路》（The Politician）Netflix

（5）最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組：

米高德格拉斯（Michael Douglas） 《荷里活教父》（The Kominsky Method）

Bill Hader《廉價殺手》（Barry）

Ben Platt《凹凸政壇路》（The Politician）

保羅活特（Paul Rudd）《與己同行》（Living with Yourself）

Ramy Youssef《Ramy》

（6）最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組：

Christina Applegate《Dead to Me》

Rachel Brosnahan《The Marvelous Mrs. Maisel》

姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst） 《On Becoming a God in Central Florida》

Natasha Lyonne《俄羅斯娃娃：輪迴派對》（Russian Doll）

Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》

完全「爛尾」的《權力遊戲》（Game of Thrones）第八季，幾近全軍覆沒，只得飾演Jon Snow的Kit Harington成功入圍，力爭《金球獎》視帝殊榮。（《權力遊戲》第八季劇照）

（7）最佳劇集 ─ 迷你劇組：

《Catch-22》Hulu

《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》（Chernobyl）HBO

《Fosse/Verdon》FX

《The Loudest Voice》Showtime

《不可置信》（Unbelievable）Netflix

被劇迷譽為2019年神劇的HBO劇集《切爾諾貝爾：傷心的兒童》以大熱之姿入圍《金球獎》，角逐迷你劇組的最佳劇集殊榮，總共獲得4項提名，提名數目跟《王冠》和Netflix劇集《不可置信》（Unbelievable）看齊。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

（8）最佳男主角 ─ 迷你劇組：

Christopher Abbott《Catch-22》

Sacha Baron Cohen《The Spy》

羅素高爾（Russell Crowe）《The Loudest Voice》

Jared Harris《切爾諾貝爾》（Chernobyl）

森洛維爾（Sam Rockwell）《Fosse/Verdon》

（９）最佳女主角 ─ 迷你劇組：

Kaitlyn Dever《不可置信》（Unbelievable）

Joey King《The Act》

海倫美雲（Helen Mirren）《Catherine the Great》

Merritt Wever《不可置信》（Unbelievable）

米雪威廉絲（Michelle Williams）《Fosse/Verdon》最佳男主角 ─ 迷你劇組

（10）最佳女配角 ─ 迷你劇組：

柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）《The Act》

Helena Bonham Carter《王冠》（The Crown）

Toni Collette《不可置信》（Unbelievable）

梅麗史翠普（Meryl Streep）《小謊言》（Big Little Lies）

Emily Watson《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

（11）最佳男配角 ─ 迷你劇組：

艾倫雅堅（Alan Arkin）《荷里活教父》（The Kominsky Method）

Kieran Culkin《Succession》

Andrew Scott《Fleabag》

Stellan Skarsgard《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

Henry Winkler《廉價殺手》（Barry）