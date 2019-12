【金球獎2020】影后戰場搬入公仔箱　奧莉花高雯妮歌潔曼力爭視后

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等,總值超過70萬元!

《第77屆金球獎》最佳女主角 ─ 電視劇組變成「奧斯卡影后戰場」,曾經奪得奧斯卡最佳女主角的妮歌潔曼(Nicole Kidman)、奧莉花高雯(Olivia Colman)以及麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)分別憑《小謊言》、《王冠》以及《晨早直播室》入圍。(劇照)

由荷里活外國記者協會(Hollywood Foreign Press Association, HFPA)主辦的《第77屆金球獎》(77th Golden Globe Awards),於香港時間周一(9/12)晚上公布入圍名單,並邀得添艾倫(Tim Allen)、狄高達芬寧(Dakota Fanning)以及Susan Kelechi Watson一同宣布電影組以及電視組別的候選名單。在電視組別的11個獎項當中,最矚目的必然是最佳女主角(電視劇組),今屆最後5強變成「奧斯卡影后戰場」,當中3位候選女演員皆曾奪得奧斯卡最佳女主角,分別為Netflix劇集《王冠》(The Crown)的奧莉花高雯(Olivia Colman)、HBO劇集《小謊言》妮歌潔曼(Nicole Kidman),以及Apple TV+開幕之作《晨早直播室》的麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon),同樣是《晨》劇的珍妮花安妮斯頓(Jennifer Aniston)和《嗜血嬌娃》(Killing Eve)的Jodie Comer則瓜分最後兩席。

至於男演員獎項的焦點,則落在喜劇及音樂劇組別之上,米高特格拉斯(Michael Douglas)和「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd),分別憑Netflix的《荷里活教父》(The Kominsky Method)和《與己同行》(Living with Yourself)一同入圍,其餘3個候選席位,則由《廉價殺手》(Barry)的Bill Hader、《Ramy》Ramy Youssef和《凹凸政壇路》(The Politician)的Ben Platt獲得。HBO的《小謊言》、Netflix的《王冠》、BBC America的《嗜血嬌娃》、HBO的《Succession》和Apple TV+的《晨早直播室》5套劇集,將會力爭最佳劇集榮譽,第8季「爛尾」的《權力遊戲》(Game of Thrones)無緣角逐,《權》更幾乎全軍覆沒,僅得Kit Harington憑Jon Snow一角入圍電視劇組的最佳男主角。

而被劇迷譽為2019年神劇的HBO劇集《切爾諾貝爾:傷心的兒童》以大熱之姿入圍《金球獎》,角逐迷你劇組的最佳劇集殊榮,總共獲得4項提名,提名數目跟《王冠》和Netflix劇集《不可置信》(Unbelievable)看齊。《第77屆金球獎》將於香港時間2020年1月6日早上(美國時間1月5日夜晚),於加州洛杉磯比華利山舉行。

【金球獎2020】《小丑》衝擊最佳電影及影帝 暫時最威係佢

《第77屆金球獎》電視組別足本提名名單如下:

(1)最佳劇集:

《小謊言》(Big Little Lies)HBO

《王冠》(The Crown)Netflix

《嗜血嬌娃》(Killing Eve)BBC America

《晨早直播室》(The Morning Show)Apple TV+

《Succession》HBO

《王冠》分別入圍電視劇組的最佳劇集和最佳女主角。(《王冠》劇照)

(2)最佳男主角 ─ 電視劇組:

Brian Cox《Succession》

Kit Harington《權力遊戲》(Game of Thrones)

雷米馬利克(Rami Malek)《黑客軍團》(Mr. Robot)

Tobias Menzies《王冠》(The Crown)

Billy Porter《Pose》

(3)最佳女主角 ─ 電視劇組:

珍妮花安妮斯頓(Jennifer Aniston)《晨早直播室》(The Morning Show)

奧莉花高雯(Olivia Colman)《王冠》(The Crown)

Jodie Comer《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

妮歌潔曼(Nicole Kidman)《小謊言》(Big Little Lies)

麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)《晨早直播室》(The Morning Show)

(4)最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組:

《廉價殺手》(Barry)HBO

《Fleabag》Amazon

《荷里活教父》(The Kominsky Method)Netflix

《The Marvelous Mrs. Maisel》Amazon

《凹凸政壇路》(The Politician)Netflix

(5)最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組:

米高德格拉斯(Michael Douglas) 《荷里活教父》(The Kominsky Method)

Bill Hader《廉價殺手》(Barry)

Ben Platt《凹凸政壇路》(The Politician)

保羅活特(Paul Rudd)《與己同行》(Living with Yourself)

Ramy Youssef《Ramy》

(6)最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組:

Christina Applegate《Dead to Me》

Rachel Brosnahan《The Marvelous Mrs. Maisel》

姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst) 《On Becoming a God in Central Florida》

Natasha Lyonne《俄羅斯娃娃:輪迴派對》(Russian Doll)

Phoebe Waller-Bridge《Fleabag》

完全「爛尾」的《權力遊戲》(Game of Thrones)第八季,幾近全軍覆沒,只得飾演Jon Snow的Kit Harington成功入圍,力爭《金球獎》視帝殊榮。(《權力遊戲》第八季劇照)

(7)最佳劇集 ─ 迷你劇組:

《Catch-22》Hulu

《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》(Chernobyl)HBO

《Fosse/Verdon》FX

《The Loudest Voice》Showtime

《不可置信》(Unbelievable)Netflix

被劇迷譽為2019年神劇的HBO劇集《切爾諾貝爾:傷心的兒童》以大熱之姿入圍《金球獎》,角逐迷你劇組的最佳劇集殊榮,總共獲得4項提名,提名數目跟《王冠》和Netflix劇集《不可置信》(Unbelievable)看齊。(《切爾諾貝爾:傷心的兒童》劇照)

(8)最佳男主角 ─ 迷你劇組:

Christopher Abbott《Catch-22》

Sacha Baron Cohen《The Spy》

羅素高爾(Russell Crowe)《The Loudest Voice》

Jared Harris《切爾諾貝爾》(Chernobyl)

森洛維爾(Sam Rockwell)《Fosse/Verdon》

(9)最佳女主角 ─ 迷你劇組:

Kaitlyn Dever《不可置信》(Unbelievable)

Joey King《The Act》

海倫美雲(Helen Mirren)《Catherine the Great》

Merritt Wever《不可置信》(Unbelievable)

米雪威廉絲(Michelle Williams)《Fosse/Verdon》最佳男主角 ─ 迷你劇組

(10)最佳女配角 ─ 迷你劇組:

柏翠茜亞雅奇(Patricia Arquette)《The Act》

Helena Bonham Carter《王冠》(The Crown)

Toni Collette《不可置信》(Unbelievable)

梅麗史翠普(Meryl Streep)《小謊言》(Big Little Lies)

Emily Watson《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)

(11)最佳男配角 ─ 迷你劇組:

艾倫雅堅(Alan Arkin)《荷里活教父》(The Kominsky Method)

Kieran Culkin《Succession》

Andrew Scott《Fleabag》

Stellan Skarsgard《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)

Henry Winkler《廉價殺手》(Barry)