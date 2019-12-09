【金球獎2020】《小丑》衝擊最佳電影及影帝　暫時最威係佢

明年1月5日舉行的《第77屆金球獎頒獎禮》於香港時間今日（9日）晚上公布入圍名單，電影組別方面，曾被主流頒獎禮拒諸門外的Netflix，自家製作品《愛爾蘭人》（The Irishman）、《婚姻故事》（Marriage Story）及《教廷白煙》（The Two Popes）等都有多項提名，暫時領先。
而大受歡的《JOKER小丑》（Joker）入圍最佳劇情片、最佳男主角、最佳導演及最佳劇本等獎項，為本屆大熱。而早前揚威康城影展的南韓電影《上流寄生族》，除入圍最佳外語片外，亦獲提名最佳導演及最佳劇本，有望再次為亞洲電影爭光。
《上流寄生族》入圍最佳外語片，導演奉俊昊更獲提名最佳導演及最佳劇本，再次揚威國際。（電影劇照）
2020年金球獎電影組別提名名單
最佳劇情片
《1917：逆戰救兵》
《愛爾蘭人》
《JOKER小丑》
《教廷白煙》
《婚姻故事》
最佳劇情片女主角
雲妮絲惠嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》
Cynthia Erivo《Harriet》
施嘉莉祖安遜《婚姻故事》
茜爾莎羅倫《小婦人》
查理絲花朗《爆炸性醜聞》
最佳劇情片男主角
Adam Driver《婚姻故事》
華堅馮力士《JOKER小丑》
安東尼奧班特拉斯《萬千痛愛在一生》
基斯頓比爾《極速傳奇：福特決戰法拉利》
Jonathan Pryce《教廷白煙》
最佳音樂劇／喜劇電影
《Dolemite Is My Name》
《神探白朗：福比利大宅謀殺案》
《陽光兔仔兵》
《從前，有個荷里活》
《搖滾太空人》
最佳音樂劇／喜劇電影女主角
Awkwafina《別告訴她》
愛瑪湯遜《Late Night》
Ana de Armas《神探白朗：福比利大宅謀殺案》
Beanie Feldstein《Booksmart》
姬蒂白蘭芝《走佬阿媽》
最佳音樂劇／喜劇電影男主角
丹尼爾格力《神探白朗：福比利大宅謀殺案》
Roman Griffin Davis《陽光兔仔兵》
里安納度狄卡比奧《從前，有個荷里活》
泰隆艾格頓《搖滾太空人》
愛迪梅菲《Dolemite Is My Name》
最佳女配角
嘉菲比絲《李察朱維爾：驚世疑案》
珍妮花露柏絲《豔舞大盜》
Annette Bening《The Report》
Laura Dern《婚姻故事》
瑪歌羅比《爆炸性醜聞》
最佳男配角
阿爾柏仙奴《愛爾蘭人》
畢彼特《從前，有個荷里活》
湯漢斯《A Beautiful Day in the Neighborhood》
Joe Pesci《愛爾蘭人》
安東尼鶴健士《教廷白煙》
最佳動畫
《魔雪奇緣2》
《馴龍記3》
《Missing Link》
《反斗奇兵4》
《獅子王》
最佳外語片
《別告訴她》
《Les Misérables》
《萬千痛愛在一生》
《上流寄生族》
《浴火的少女畫像》
最佳導演
奉俊昊《上流寄生族》
森曼特斯《1917：逆戰救兵》
Todd Phillips《JOKER小丑》
馬田史高西斯《愛爾蘭人》
昆頓塔倫天奴《從前，有個荷里活》
最佳劇本
《婚姻故事》
《上流寄生族》
《教廷白煙》
《從前，有個荷里活》
《愛爾蘭人》
最佳配樂
《小婦人》
《JOKER小丑》
《婚姻故事》
《1917：逆戰救兵》
《無母之城》
最佳原創電影歌曲
“Beautiful Ghosts” 《CATS》
“(I’m Gonna) Love Me Again”《搖滾太空人》
“Into the Unknown”《魔雪奇緣2》
“Spirit”《獅子王》
“Stand Up”《Harriet》