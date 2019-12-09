【金球獎2020】《小丑》衝擊最佳電影及影帝　暫時最威係佢

明年1月5日舉行的《第77屆金球獎頒獎禮》於香港時間今日（9日）晚上公布入圍名單，電影組別方面，曾被主流頒獎禮拒諸門外的Netflix，自家製作品《愛爾蘭人》（The Irishman）、《婚姻故事》（Marriage Story）及《教廷白煙》（The Two Popes）等都有多項提名，暫時領先。

而大受歡的《JOKER小丑》（Joker）入圍最佳劇情片、最佳男主角、最佳導演及最佳劇本等獎項，為本屆大熱。而早前揚威康城影展的南韓電影《上流寄生族》，除入圍最佳外語片外，亦獲提名最佳導演及最佳劇本，有望再次為亞洲電影爭光。