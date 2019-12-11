【鳳弈 ．劇透】魏廣得知神秘人真相　凝芝接近長公主被追殺

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

無綫熱播內地劇《鳳弈》劇情愈播愈緊湊，最新一回講到魏廣終於找到父親的墓碑。而皇上卻擔心魏廣與長公主聯手，就請凝芝再去見魏廣一面講個明白，要他好好為自己的父親考慮一下。

凝芝要魏廣好好為自己的父親考慮一下。（劇照）

而在皇宮中一直有一位神秘人存在，她對皇后所做的事一清二楚，令皇后非常害怕她。不過因為一次落雨的關係，這位神秘人身份就曝光，原來此人正是凝所扮演。有一晚凝芝再以神秘人身份出現給了魏廣一個紙條，正因為如此令魏廣發現蛛絲馬跡最後確認該人就是凝芝。但與此同時皇上派來的侍衛就是要來抓神秘人，但為了避免凝芝身份曝光魏廣就一直保護著安全逃回家中護凝芝脫困。

另外，因為皇上膽子小的關係，他不敢對長公主做出任何決定，於是太后就讓凝芝去接近長公主，阻止她與廣定王打算搶奪皇位的計劃。因為一次聚會凝芝赢得長公主的信任，於是長公主就給對方看了一份歸順她的官員名單，凝芝就憑記憶記了下來，並將記下的名字寫在衣袍上，不過好快遭到發現令她被追殺。

凝芝最後遭到長公主追殺呀！（劇照）