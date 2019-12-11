【華鼎獎】惠英紅感嘆為TVB拍劇多年未有成就：好傷我自尊心

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惠英紅憑藉劇集《鐵探》中萬晞華一角打敗一眾女星奪得「中國百強電視劇最佳女主角」獎。（劉智源攝）

惠英紅（紅姐）今天（10日）在《第26屆華鼎獎》中藉劇集《鐵探》一角打敗一眾女星，包括賽前大熱賈靜雯，奪下「中國百強電視劇最佳女主角」獎項，紅姐直言感到意外：「今年對手好強，其實佢哋嘅劇我全部睇哂。當叫到我時候係好愕然，但諗深一層，我哋《鐵探》收視率好高，亦網上被譽為呢十年香港製作嘅高峰，我都好驕傲，係實至名歸呢。」

其實在拍攝劇集《鐵探》前，紅姐已有十年沒有在香港接拍電視劇，所以她在接受訪問時特別鳴謝無綫電視副總經理杜之克先生，她說：「其實佢真係好勇敢，搵我都唔知會唔會有市場，又唔知會唔會有觀眾想睇我同支持我，所以真係好感謝佢。」

紅姐透露希望可以繼續在香港拍攝更多劇集讓大家觀看。（劉智源攝）

奪得大獎後，相信在接下來TVB舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2019》，紅姐很大機會再下一城，她謙虛回應：「其實我仲未知，未收到消息，可能凶多吉少。但我當然係想拎獎，我喺TVB好多年，一啲成就都冇，好傷我自尊心。咁今年有少少提名已經OK。」