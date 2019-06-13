【華鼎獎】周家怡憑《無雙》首奪演技獎項　「我真的很喜歡演戲」

第25屆華鼎獎日前順利舉行，各大獎項都名花有主，較矚目的影帝影后分別由《無雙》的郭富城及內地電影《找到你》馬伊琍奪得。而最感到振奮是周家怡入行多年，終於憑《無雙》何蔚藍一角，奪得首個大型頒獎禮頒發的演技獎項，替她高興。

郭富城憑《無雙》封華鼎獎影帝。（官方相片）

由莊文強執導的《無雙》，一直是頒獎禮常客，今次在華鼎獎便榮獲最佳編劇（莊文強）、最佳男主角（郭富城）及最佳女配角（周家怡）3項大獎，莊文強導演表示欣慰。而獲最佳男主角的郭富城，也在台上顯得格外神采飛揚：「謝謝莊文強導演對我的信任，將這個複雜的角色交給我，也要謝謝我的好對手發哥，對我來說，每個獎項都是很大的動力，讓我繼續突破！」

周家怡入行廿年，首奪演技獎項，場面令人振奮。(官方相片)

入行超過20年的周家怡，終於憑《無雙》實現零的突破，獲得人生首個電影獎項，榮登華鼎獎最佳女配角。獲獎後心情依然激動，並滿有感觸分享：「謝謝導演莊文強、監製黃斌、造型設計文念中，以及一班好對手周潤發、郭富城、張靜初等等，我會繼續努力，希望可以演很多不同類型的角色，因為我真的很喜歡演戲。」