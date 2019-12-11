【Google熱搜2019】黃心穎成年度話題女王　熱爆關鍵字排名輸畀佢

轉眼間2019年來到尾聲，Google今日就公布2019年香港年度搜尋排行榜。排行榜所見，網上討論區「連登」登上熱搜關鍵字冠軍。而緊隨其後竟然是4月被爆出捲入「安心出軌」事件的女主角「黃心穎」，成為本年度最強話題女王。而男主角「許志安」亦不遜色，排名第六位。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

歌手許志安（安仔）和無綫上位小花黃心穎今年4月被爆偷食事件，震撼全港，「黃心穎」和「許志安」登上本年度熱搜關鍵字的第二位和第六位，絕對是實至名歸！當時，黃心穎被爆背男友馬國明，與「人夫」許志安在的士車車廂中偷情，片中更二人一直十指緊扣，黃心穎更在車上不停主動咀嘴安仔逾20次，激情無限。事後，二人形象跌落谷底，黃心穎避走加拿大至今已近8個月。而直認自己是「壞咗嘅人」的許志安出面認錯痛哭後，亦獲鄭秀文的原諒。

許志安與黃心穎在車上親密舉動全部被攝錄下來。（jacquelinebwong@IG）

有傳聞指黃心穎遠走美國深造，同時改名「Rachel」轉行做地產經紀。（IG/@jacquelinebwong）

事發前夕！（IG/@jacquelinebwong）

點撃下圖睇更多黃心穎近況！

+ 4 + 3 + 2

回顧去年的Google年度搜尋排行榜，以內地神劇「延禧攻略」登上熱搜關鍵字冠軍，而今年內地製作人于正的又一力作以《延禧攻略》的原班人馬製作的「皓鑭傳」就依然登上第三位，實力不忽視。反觀，TVB自家製作的劇集《跳躍生命線》、《飛虎之潛行極戰》和《逆緣》，分別排名第六、第九和第十位，而今年一部都沒有，看來要繼續努力！

《皓鑭傳》收視不及《延禧攻略》！(劇照)

2018年的「熱爆關鍵字」冠軍《延禧攻略》雖然非無綫劇，但2018年萬千星輝頒獎禮最佳劇集《跳躍生命線》，以及另一話題劇《逆緣》均有上榜。！(網上截圖)

劇集於中、港台深受觀眾喜愛。（《延禧攻略》劇照）

點撃下圖睇2019年其他排行榜以及往年排行榜重溫！

+ 4 + 3 + 2

雖然「熱爆關鍵字」排行榜TVB就十大不入，但在「2019年度熱爆電視節目」中《鐵探》、《金宵大廈》、《白色強人》、《大帥哥》、《十二傳說》和《解決師》都有上榜，但冠、亞軍分別是內地劇集《皓鑭傳》和《倚天屠龍記2019》包攬。

《鐵探》話題十足!（劇照）

內地劇完勝！(資料照片)

點撃下圖睇埋「2019年度熱爆本地娛樂名人」和「2019年度熱爆國際娛樂名人」!