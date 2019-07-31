【法證先鋒IV】黃浩然暗串黃心穎　大讚湯洛雯演技封「一take湯」

湯洛雯（靚湯）在IG宣布在一個月內火速完成重拍黃心穎在劇集《法證先鋒IV》的戲份，更稱：「雖然過程其實真的是蠻辛苦，但有人跟我說成功需苦幹。」而《東張西望》日前就播出靚湯和黃浩然早前赴台灣補拍外景的花絮，靚湯更成功洗脫NG王的污名，被浩然封「一take湯」！

換了拍檔的浩然活力十足，三日就拍了幾乎一半的戲份，他更稱：「一切暫時嚟講都比上一次好。」雖然有報道曾指臨危受命的靚湯，因壓力太大，愈減愈肥，臉上又生了粒粒，還傳出她在拍攝期間狀態一般，但此行浩然就爆出靚湯狀態非常好，已經有一個綽號叫「一take湯」，他解釋：「現在所有鏡頭，阿湯都是一take過。」

《法證先鋒IV》再煞科！（IG圖片/＠wonghoyinraymond）

感受很深！（IG截圖）

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而靚湯亦大讚浩然令她獲益良多，她接受《香港01》訪問時講道：「浩然好好呀，因為佢幫咗我好多，因為中途插入，有好多嘢都唔清晰，佢都會講好多關於角色嘅嘢畀我聽，幫我入戲。」講到一個月的拍攝，靚湯直言每一場都是挑戰：「最難忘係同鮑姐喺台灣嘅嗰場戲，睇住鮑姐由零到有喊出嚟，嗰種感情同親情令到我都好感動，成件事都好專業，令到自己都好投入。」靚湯更稱自己好期待成品，希望到下年播出之時大家都一樣期待！

黃心穎形象大插水，被劇組「叮」走。（陳順禎攝）

由靚湯頂上！（IG圖片/@roxannetong）