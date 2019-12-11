【多功能老婆】于淼演霸道小三遭網民圍插 ：我都幾開心

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于淼飾演小三入形入格，被網民鬧爆。（陳順禎攝）

于淼今日（11/12）到將軍澳電視廣播城出席無綫（TVB）劇集《多功能老婆》宣傳活動，她在劇中飾演霸道小三，于淼大過戲癮：「係我心底裏嘅一個人物，幻想係嗰個性格，今次做得好過癮。」不過飾演小三入形入格，網民愈鬧越勁，于淼卻愈開心：「網民話我好衰，但我都幾開心。觀眾好入戲，街上面有人同我講好鍾意睇套劇，希望佢哋繼續支持。」

于淼私下與朋友相處時笑點很低。（陳順禎攝）

戲外的于淼，感情上屬被動一方：「我個樣唔知係咪太cool？朋友成日話我拒人於千里之外，叫我可以笑多啲。」她透露已經單身半年，所以今年非常期待在聖誕派對上遇到Mr. Right：「聖誕會有幾班唔同嘅朋友開party，自己都幾期待。（趁機識下男仔？）係呀，睇緣份安排。」談到擇偶條件，于淼笑言：「我好信感覺，希望佢信主，大家可以一齊進步。同埋鍾意同另一半傾電影，好鍾意睇戲。」