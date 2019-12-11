【多功能老婆．劇透】戴祖儀逼男友抉擇　周柏豪終向楊千嬅示愛？

《多功能老婆》上回劇情講到榮Boss（黃錦燊飾）主動邀請Miss呂到家中食飯見面，並勸浩田（周柏豪飾）繼續讀醫，目的是想他離開藍飛（楊千嬅飾），但兩父子卻因此大吵，浩田更決定從此自食其力！浩田為付房租唯有賣錶賣車，被藍飛知道後，苦心勸他要為未來打算。另一邊廂，楊嬋（苗可秀飾）與藍飛談起當年與榮Boss的感情，藍飛瞥見她手上的紋身，猜想當年二人愛得火熱。楊嬋為取回送給榮Boss的望遠鏡，跟他到藍飛家對面的寓所，忽爾回想舊日，兩人忍不住聞歌起舞，卻不知正被藍飛等窺視。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

榮Boss（黃錦燊飾）主動邀請Miss呂到家中食飯見面，並勸浩田（周柏豪飾）繼續讀醫，目的是想他離開藍飛（楊千嬅飾），但兩父子卻因此大吵。（劇照）

點擊下圖重溫：

+ 13 + 12 + 11

以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】盤點劇中5位優質男友 周柏豪原來係渣男？

【多功能老婆】最強小三于淼出招 開天價支票買起楊千嬅老公

最新一集將會講到楊嬋叫宏立（洪永城飾）將跳舞片段傳給她，眾人認定楊嬋對榮Boss未忘情。Jonathan（王梓軒飾）過數買浩田的車，此時風華（陳煒飾）找浩田修理電燈，Jonathan與浩田一同前往，再遇風華，但風華只當他是裝修工人。之後風華跟藍飛與君明開會，才發現其真正身份。藍飛闡述「京港塔美食區」主題意念，梅夫人（梁舜燕飾）非常滿意，指藍飛與楊嬋有相似特質，並提起楊嬋的過去。

榮Boss同楊嬋回想舊日，忍不住聞歌起舞。（劇照）

Jonathan與浩田一同前往風華屋企，但風華只當他是裝修工人。（劇照）

此外，Miss呂追問浩田到外國讀書的事，又暗示父母催婚，令浩田大為苦惱逃避！藍飛轉告浩田，Miss呂已替他寄出入學申請表，浩田終於忍不住暗示喜歡藍飛！

浩田終於忍不住暗示喜歡藍飛！（劇照）