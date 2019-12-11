李佳芯曾為失落《踩過界2》角色心情低落　現學懂隨遇而安

今天（24日）TVB舉行《萬千星輝頒獎典禮2019》提名名單發布會，而李佳芯（Ali）憑藉劇集《白色強人》程洛雯一角獲提名角逐「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」兩個獎項，她說：「其實我每年都好平常心，但啱啱有啲感觸，因為見到林凱恩台上喊，我諗返起我初入行都好有呢個感覺，當時竟然會同咁多好戲嘅前輩競逐獎項。」

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Ali直言無論是那個同事拿獎也替她們開心。（陳順禎攝）

Ali去年憑劇集《BB來了》奪下「最佳女主角」，她在台上說得獎感言時候並沒有哭，她透露自己是外冷內熱的性格，因此常常被誤會她態度有問題，她坦言：「其實我真係比較難喊，上年係咁畀人問我做咩唔喊。其實我內裡真係一個好激動嘅人，所以我成日提醒自己要笑，因為尤其呢行啦，我會畀人感覺Cool啲同串啲，所以咩時候都笑，咁會最好。我依家笑少啲都畀人以為我唔開心。」

Ali表示不會幫自己拉票，因為這不是她強項。（陳順禎攝）

早前《踩過界2》公布角色名單，名單中並沒有Ali，而Ali其後在IG發布一張照片，寫著「Go with the flow」，令大家聯想她是在表達未能參與《踩過界2》的心情，Ali接受訪問時候解釋：「其實我嗰時去緊旅行，我不嬲都會出呢啲post。當時我自己去緊旅行，我冇留意香港新聞，所以我唔係因為呢單嘢出post，純粹隨心而發。咁做人隨遇而安咪好，邊到需要我咪去邊，我已經過咗唔開心嘅階段，當初知道冇得演會有少少失望，因為我好鍾意呢個角色。但依家會覺得總有事情係屬於自己或唔屬於自己，我會做好目前工作。」