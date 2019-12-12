IMDb公布2019年最受歡迎名人榜　奇洛排第7《怪奇》Billy入五強

還有兩星期2019年就完結，每逢年尾美國知名影視評論網站IMDb都會公佈年度十大最受歡迎名人榜（STARmeter）。當大家都以為話題男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）必定打入三甲的時候，他竟然只排第7位，而在HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「龍母」的Emilia Clarke就連升12位排第三，不過最受歡迎的藝人究竟是誰？

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

Margot Robbie、Keanu Reeves、Joaquin Phoenix及Emilia Clarke都榜上有名。（IMDb、IG圖片）

每年IMDb都會作一個小總結，並根據整年在2019年IMDbPro每周STARmeter圖表上排名最高的10為明星。每個月都有來自全球超過兩億，不重複訪客瀏覽網站，最後以網站瀏覽量為標準，發布了這個名人榜。打入這個名人榜的明星極具人氣，包括有實力派演員華堅馮力士（Joaquin Phoenix），亦有後起之秀Dacre Montgomery及Erin Moriarty。不過最令人意想不到的，是今年憑電影《殺神John Wick 3》兼顧覓得真愛的奇洛斯維斯（Keanu Reeves）再度人氣急升，只排行第7。

點擊下圖看第10至第2位的藝人：

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在頭5位中，有不少年輕演員，例如在Netflix人氣劇《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演「Billy」的Dacre Montgomery，還有在迪士尼真人版電影《阿拉丁》中飾演茉莉公主的Naomi Scott。雖然「龍母」Emilia Clarke近年一直憑HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）而人氣高企，更較去年急升12位，卻被Amazon Prime劇集《黑袍糾察隊》（The Boys）女星Erin Moriarty爬頭，失去第二位。

最令人驚訝的，就是第一位「Marvel隊長」Brie Larson！其實Larson在飾演這個角色前，已經在2016年的奧斯卡及金球獎頒獎典禮上勇奪最佳女主角的殊榮，今年因為飾演「Marvel隊長」而更加多人留意。不過，在電影上映前因為Larson在公開活動中談及到女權主義的話題而遭不少影迷批評，亦在Marvel系列中不算太受歡迎的一套。對於今次Larson登上榜首，不少網民都感到詫異，並紛紛留言表示：「吓？憑乜？」亦有人指出，可能是瀏覽網站的人只對電影感興趣才搜尋「Captian Marvel」，而不是喜愛Brie Larson這個演員。