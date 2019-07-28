【怪奇物語】連續三周奪IMDb最受歡迎明星　Billy：對我意義重大

人氣美劇《怪奇物語》（Stranger Things）第三季上架至今不足一個月，已經打破了Netflix不少收看次數紀錄。雖然今季評分較過去兩季低，但仍然在爛番茄奪得89%不錯的成績。不少劇迷在討論區表示今季加入的新角色「超老積」黑人小妹妹Erica（Priah Ferguson飾）及Robin（Maya Hawke飾），今季的焦點亦落在「壞男孩」Billy（Dacre Montgomery飾）的身上，更有大批觀眾指他的樣貌跟Zac Efron有9成似！

同Zac撞樣？

其實Billy這個角色在第二季已經出現，他是Max（Sadie Sink飾）同父異母的哥哥，經常呼喝Max，對小孩毫無愛心。游手好閒的Billy最擅長「溝女」，他那壞男孩的形象成功吸引到大批異性埋身，就連Mike的母親Karen（Cara Buono飾）都被他深深吸引。而第三季就較大篇幅描寫Billy的角色，更揭露了他童年的慘痛經歷，雖然他被Mind Flayer操控着，不過最後他為救眾人而犧牲了自己。

除了留意Dacre Montgomery的演出，似乎劇迷更加關心究竟他跟Zac Efron是否有血緣關係，因為兩人實在太過似樣。大批劇迷在網上留言表示Dacre根本就是長髮版的Zac，亦有網民搞笑指Billy這個角色設定於80年代，所以他一定是Zac的父親！不過有其他觀眾則認為Dacre是Jared Leto的年輕版，看清楚三人的照片，真的很難分得清。

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「這三個星期對我意義重大」

現年24歲的Dacre Montgomery生於澳洲，在劇中的演技為觀眾留下了深刻的印象，更認為他可塑性甚高，亦有無限的潛能。目前為止，Dacre已連續第三個星期登上IMDb Top Star Meter的榜首，成為近月最受歡迎的明星。對此，Dacre在Instragram上載了IMDb的截圖，並打上千字文細訴當演員的心路歷程。他透露自己在演藝界打滾了10年，回想起當年在戲劇學校畢業前一周收到電話要到美國洛杉磯試鏡，感覺非常奇妙又害怕：「我經常跟自己說『為機會做好準備』，每個試驗、每個磨練發生自有原因。雖然IMDb的照片只是一個數字，但這三個星期對我意義重大，同樣地非常有價值，亦給予我希望。」