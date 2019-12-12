大碼饒舌歌手獲選「年度藝人」　Lizzo：這對我來說就是全世界！

每年年底《時代》雜誌（TIME）都會評選出的當年度對世界最具有影響力的人和事，而娛樂方面，入圍格萊美獎（Grammy Awards）的人氣美國饒舌歌手Lizzo就獲選「年度藝人」（Entertainer of theYear）。

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Lizzo獲《TIME》選為「年度藝人」（Entertainer of theYear）。（網上圖片）

現年31歲的大碼饒舌歌手Lizzo原名為Melissa Viviane Jefferson，自小熱愛音樂的她12歲開始吹長笛，更在大學主修古典音樂。畢業後她搬到明尼阿波利斯後開始音樂事業，雖然推出過兩張唱片，但始終沒有太大的起，直至今年推出第三張專輯《Cuz I Love You》而爆紅。Lizzo喜歡在舞台上穿超性感的服裝表演，每次出場都會演奏長笛，還有一班女Dancers伴舞。雖然身材很豐滿，亦被部分網民批評為「肥膩」，但Lizzo仍然在台上展現自信。

對於獲選為「年度藝人」，Lizzo在Instagram興奮表示很感謝一直支持自己做音樂的人：「這對我來說就是全世界！」她坦言自己一直都很認真做音樂，因為文化的改變，有很多不受歡迎但存在的東西現在成為一種流行，例如對肥人和黑人女性的抗議形式，更笑言：「突然我成為主流了，我們怎麼能猜到會發生這樣的事情？」

Lizzo的聲線非常獨特，更能駕馭任何類型的歌曲，不過她自知身材過份豐滿，加上是有色人種，要打入主流是一件非常困難的事。在她的歌曲中，經常推廣自愛和女權主義，更呼籲女性要堅強起來。早前她接受訪問時，曾表示做人一定要堅持做自己：「我嘗試在網絡上都以真我示人，因為大家都是因為這樣才喜歡我。所以如果我想上載性感照，我就會做，因為我有權這樣做。」

另外，談到歌曲中經常宣揚自愛，Lizzo笑言自愛這回事絕對不是妄想，而自己每天都會提醒自己沒有東西比自愛更加重要，因為自己過往曾經因為身材而感到自卑：「社會上有很多憂慮，太令人沮喪了，我知道那是什麼感覺。我認為現在新一帶傾向尋求快樂，我希望能夠帶快樂給大家，而這只是個開始。」