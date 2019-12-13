Netflix夥拍LINE FRIENDS推出動畫　由美國制作團隊操刀有冇伏？

Netflix於今日（12/12）公佈，將與風魔亞洲的卡通人物公司LINE FRIENDS合作推出原創動畫，不過有別於大家平日所看的，動畫會以「無對白、 CG 繪圖方式」出現，即是類似於舊代迪士尼動畫一般，純粹以角色的動作去制造喜感。這舍消息無疑是劇迷、LINE FRIENDS Fans和小朋友（甚至是家長），在2019年年尾的一大喜訊。

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LINE FRIENDS推出動畫，不少粉絲都很興奮。

LINE FRIENDS 小鎮中的11個角色，Cony、Brown、Choco、Moon、Sally 及 James等，也將在動畫中亮相，實在令人興奮，不過，劇迷最關心的始終是動畫的質素。到底有冇伏呢？其實留意一下這次動畫的負責團隊，美國洛杉機的Kickstart Entertainment就知道。

消息說，11位角色都會登場。（網上圖片 / LINE）

根據資料，Kickstart Entertainment為美國電影監製Jason Netter在1999所創立，15年來這間公司都創作了不少美劇以及動畫，甚至也有一些美漫作品，其中最為人熟悉的有AMC劇集《Preacher》、動畫《Fruit Ninja》、Netflix的《Voltron Force》等，就這間公司的過往作品來說，擔任原創動畫內容的共同製作團隊可謂是勝任有餘，至於好看與否就真的要留待觀眾定奪。

+ 9 + 8 + 7

Netflix 原創動畫總監 Aram Yacoubian 表示：「雖然大家對 BROWN & FRIENDS 系列可愛的角色並不陌生，但我們希望將這些栩栩如生的角色從通訊軟件的貼圖，穿梭到全球各地 Netflix 會員的眼前，為大家創造不一樣的樂趣！」

LINE FRIENDS 副總裁 KD KIM 也表示：「基於源源不絕的創作能力， LINE FRIENDS 透過其廣受歡迎的 IP 推出多元化的內容，包括深受千禧和 Z 世代喜愛的影片、動畫和遊戲。本次與 Netflix 的合作，將進一步提升 LINE FRIENDS 在全球內容產業的競爭力，鞏固其在娛樂產業中中的地位，充分實踐身為全球創意工作室和高品質內容製作商的角色。」