【Netflix動畫】六拳一氣：中國武術的暴力美學　Trejo聲演大反派

以中國功夫為題材的文藝作品，可謂多如恆河沙數。即便是在日本或歐美的動畫，也是屢見不鮮。但是Netflix這部《六拳一氣》，又確實是讓人大開眼界。不僅是因為故事發生在遠離主流視角的墨西哥，其風格更是融會了血腥、驚憟、魔幻與中國文化於一身。 而動作影星「彎刀」Danny Trejo在本片聲演大反派，可謂令Cult片的味道再上一個層次。

▍毒梟 邪靈 功夫

《六拳一氣》（Seis Manos）由美國動畫公司Power House Animation製作，今年10月3號在Netflix上架第一季，全8集。

故事舞台設在70年代一個虛構的墨西哥城市San Simon，以三個年青的武術高手為主角：Isabela、Jesús以及Silencio。他們是孤兒，自小由中國武術宗師Chiu所收養，並各自傳授不同的拳術。本片的原稱Seis Manos，便為西班牙語「六隻手」的意思，即他們三個人的雙拳。

本來他們過著平靜的生活，卻捲入了當地毒梟的仇殺事件。這群罪犯利用了類似邪教的儀式，將人類轉化成一種擁有再生能力的嗜血怪物，殺死了Chiu。他的三名弟子為了替其報仇，夥同女警Garcia、美國緝毒局成員Brister，以及小伙子Domingo，決心向惡勢力宣戰，並劍指犯罪集團的老大El Balde……

Netflix動畫《六拳一氣》，罕有地將中國武術與墨西哥傳說融合在一起。（圖片擷取自http://bit.ly/2WfIQky）

▍熟悉的味道

本片以中國功夫作為主軸，加上採取三個主角的設定。為了刻劃各人的特色，自然需要他們專精不同的武術。Isabela便擅於洪家五形拳，而Jesús及Silencio則分別研習醉拳和白眉拳。他們的每招每式，亦帶有強烈的流派色彩，例如Jesús會時刻擺出杯扣手，Silencio則必定會以逼橋對敵，務求令觀眾一眼就知悉他們使用甚麼武術。

在拳腳功夫以外，本片亦有一些傳統兵器的打鬥場面。例如在第三集中，Isabela便在教堂裡打出流星錘。他們的日常訓練，亦很有港式武打片的味道。在第一集開首的時候，Chiu便要求Silencio以抓蜂蜜的方式，學習心靜的道理。而在第五集，則開宗明義以「蒙眼」為題，講述各人蒙著雙眼，在梅花樁上進行訓練。

如斯種種，相信會令港產武打片的影迷甚有共鳴：

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▍異樣的血腥風格

除卻動作場面，這套作品的很多元素，也都流露著中國文化色彩。例如片頭以及每集的開場部份，便都援引了《道德經》的章句。而主角們所生活的武館，則擺放了八仙雕像，顯示出師父Chiu對道家文化的尊崇。

當然，製作組並沒有忘記墨西哥的背景設定。所以片中亦出現了很多墨西哥的文化象徵，例如反派所借用的邪惡力量，便是以當地的「死亡聖神」Santa Muerte和巫術信仰作藍本。而毒梟、美國緝毒局等設定，也顯然是在呼應墨西哥的社會狀況（其間少不免有些刻板印象）。

另外，本片的定位乃是成人動畫，因此打鬥過程間不乏血腥場面。而怪物們的再生能力，更容許了主角可以不斷地將他們打到開膛破腹、斷手斷腳。這種血腥的風格，跟注重平和自然的訓練畫面，形成了強烈對比。

最後不得不提的是，聲演大反派El Balde的，是美國著名墨西哥裔影星Danny Trejo。他曾經出演無數動作電影，近年則憑藉極盡Cult片味道的《攞命．彎刀．罪惡城》（Machete）系列，而再次聲名大噪。今次《六拳一氣》能邀得他加盟，讓本片的暴力美學更添意義。

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