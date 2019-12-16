【全民造星II】練體操變跳現代舞再奪季　Oscar Li：真係神推鬼㧬

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》今晚（15日）舉行總決賽，終極10強吳啟洋（Phoebus）、李祉均（Oscar Li）、曾比特（Mike）、張天灝（MC）、梁德忠（Tank）、范卓言（JJ）、阮頌揚（Brian）、歐鎮灝（George）、丘凱雄（Hugo）和陳樂（Justin）齊齊爭奪冠軍寶座，最終Oscar Li獲得季軍。Oscar Li在《全民造星II》多次呈獻富藝術感，包含現代舞元素的演出，帶給香港觀眾耳目一新的感覺，因而成功殺出重圍。

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Oscar Li以大熱姿態勇奪《全民造星II》冠軍。（資料圖片）

練體操不符個性 離開港隊轉跳現代舞

現實生活中，Oscar是香港演藝學院修讀舞蹈藝術文學士，主修現代舞，自3歲起練體操，曾多次征戰競技體操學界比賽，並獲選加入競技體操香港代表隊，不過Oscar接受《香港01》訪問時，坦言體操訓練講求紀律，不符合他好動個性，加上練體操期間有接受舞蹈訓練，Oscar大感興趣，所以選擇離開港隊，加入舞蹈學校習舞。接觸不同舞種時，Oscar有感現代舞「同我自己身體嘅感覺好夾」，所以後來選擇專攻現代舞，初步建立《全民造星II》的表演風格。

Oscar自3歲起練體操，曾參加學界比賽和獲選加入競技體操香港代表隊，不過他有感言體操訓練講求紀律，不符合他好動個性，所以決定退隊轉戰練舞。（IG/@oscar1i）

談到專攻現代舞原因，Oscar認為現代舞「同我自己身體嘅感覺好夾」。（IG/@oscar1i）

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當日嫌練體操辛苦 報考APA反而有優勢

無論接受體操還是現代舞訓練，也少不了要面臨挫折和挑戰，Oscar直言練體操過程非常辛苦，特別是每逢拉筋時都會借故離場，而且放學後都要將時間傾注在體操上，看見同學放學後可以盡情嬉戲，Oscar倍感「葡萄」，當時覺得「好難捱、唔知為乜」。回想起這段辛酸歲月，Oscar如今覺得獲益良多：「以前嘅體操訓練教識我咩叫刻苦耐勞，同埋訓練到我本身體能，當我白紙考入APA（香港演藝學院）嘅時候較容易上手，因為我身體條件比一般冇做運動嘅都市人較優勝。」

除此之外，Oscar剛考入香港演藝學院時，因為欠缺現代舞基礎，所以跟上進度頗為吃力，而參加《全民造星II》時，Oscar唱功常被人詬病，他慨嘆：「因為我以前白紙入去，但其他人已經識嘅時候，一齊上堂就有比較，就會覺得『點解我咁蠢咁渣』，其實同我而家學唱歌情況好相似，好想做得好，但要時間去沉澱，其實冇空間、冇時間唔識，如果唔係追唔上啦！」

Oscar坦言練體操過程非常辛苦，現在回想起這段辛酸歲月，Oscar覺得獲益良多。（IG/@oscar1i）

神推鬼㧬入決賽

Oscar又透露，去年本來有報名參加《全民造星》，不過為了專注學業而未有正式參賽，Oscar形容今年參賽是「巧合」：「去到第二季嘅時候，我又唔知點解去報名，反正（今年）畢業之後未有具體計劃。好有緣份嘅係，當我喺APA（演藝學院）課程結束後，第二日就係《全民造星II》開廠嘅日子，所有嘢都係緣份同巧合，好似無縫接軌咁，所以點解我參賽，我都唔知㗎，好似神推鬼㧬咁送咗入嚟。」Oscar走進《全民造星II》或許是巧合，不過能走到最後，與他的舞技和魅力不無關係，所以才能在「造星」舞台上大放異彩。

Oscar原於去年報名參賽，不過為了專注演藝學院最後一年課程，最終未有正式參賽。（IG/@oscar1i）

Oscar形容參加《全民造星II》是「巧合和緣份」，不過能夠殺入三甲必然是靠實力和魅力。（資料圖片）

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