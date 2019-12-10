【全民造星II】被網民質疑節目出蠱惑　Oscar︰我立誓冇造假！

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》十強才剛誕生不久，就即將要迎接決賽的挑戰，由全民投票和星級評判一同選出心目中的三甲！早前，十強的參賽者出席活動為自己拉票時，吸引大批粉絲撐場，場面熱鬧。其中五強——Phoebus（吳啟洋）、Oscar Li（李祉均 ）﹑JJ（范卓言）、Brian（阮頌揚）和George（歐鎮灝）接受《香港01》記者訪問時，大談看好的參賽者，他們都相當識做，互笠高帽，各自選對方，當中Oscar選身旁的JJ，而JJ也選對方，但JJ就搞笑話︰「我今晚會投你（Oscar），之前投返自己，（Oscar︰咁聽晚呢？）聽晚都係投返佢，（Oscar︰決賽前呢？）決賽前就投返我自己啦緊係！」事關在決賽前，選擇都可以任意更改。

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十強參賽者（左起）︰Phoebus（吳啟洋）、Oscar Li（李祉均 ）、Mike（曾比特）、MC（ 張天賦）、Tank（梁德忠）、JJ（范卓言）、Brian（阮頌揚）、George（歐鎮灝）、Hugo（丘凱雄）、Justin（陳樂）。（梁碧玲攝）

比賽其中一個熱門人馬Oscar雖然一向唱歌表現一般，但這次在台上唱出《芳華絕代》看得出他進步了不少，而現場所見，他的台風和舞功也相當之厲害，他在台上也揚言想在紅館演出。被問到是否要一洗唱歌不好聽的污名？他笑指︰「嘩，一洗唱歌污名，呢個title好大啊！咁呢度唔係紅館咪我將佢變做紅館囉！唱歌我真係有努力去練嘅，我尋晚練到一點幾先返屋企，當你付出嘅努力得到人哋嘅認同嘅時候，呢件事係無與倫比嘅開心，所以多謝全世界！」

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五位參賽者互相推舉看好對方！（梁碧玲攝）

另外，十強的名單其實也是在一片爭議聲中誕生，特別是對於George入選，有網民質疑他未夠實力入圍，他坦承自己也想證明給大家看他是有進步的，他指︰「我自己都有留意啲負評，其實我當初都冇咩信心入十強，宣布嗰刻我係真係好驚訝點解會入到，既然都入到嘅話，咁不如就將自己嗰兩個表演做到最好，甚至係將自己最好嘅嘢攞晒出嚟，啲觀眾覺得得嘅就得，唔得就之後都可以再證明嘅。」

George被網民質疑實力不足以入圍十強，他希望以表演證明給大家看。（梁碧玲攝）

其實自節目播出不久後，網上就一直有聲音質疑節目有造假，幾位參賽者就連聲反對這個說法。George直言節目一直是公平對待每一件事或人，Brian就覺得每個人也有他們心水的十強，他相信評判的眼光和意見是中肯的，至於節目公平與否，他就拿自己來開玩笑，笑指︰「我自己覺得一定公平，因為每一round好多幕後都話『Brian，你下round應該入唔到㗎喎！』如果真係唔公平嘅話，我呢個『復活不死鳥』就唔喺呢度啦！」事關他有幾輪也是在復原區「返生」入圍的。而Oscar更說︰「我以我嘅名稱去立下誓言，《全民造星》真係冇造假！真係好辛苦嘅半年嚟嘅！」

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