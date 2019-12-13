【大明風華】湯唯首套古裝定檔12.17　張藝興扮相遭吐槽認不出

由湯唯、朱亞文主演的古裝劇《大明風華》（原名：大明皇妃·孫若微傳）日前宣布定檔，將於12月17日在內地湖南衛視首播，優酷平台同時上線。該劇改編自蓮靜竹衣的小說《六朝紀事》，講述明朝初年，國家開創盛事，孫若微歷經五帝六朝的故事。

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劇集除了兩位主演之外，還集結了一眾人氣以及實力派演員，包括張藝興、鄧家佳、俞灝明、喬振宇、王學圻、吳越、梁冠華等，陣容豪華。而在官方微博發布的海報中，一眾主演的古裝造型也一一曝光：湯唯飾演的孝恭章皇后「孫若微」一襲紅色盛裝華冠，彰顯貴氣；朱亞文扮演的明宣宗「朱瞻基」身穿盔甲，留著鬍鬚，英俊威武；張藝興在劇中扮演湯唯與朱亞文的長子「朱祁鎮」，他黃袍加身，還留著絡腮鬍，一改以往清靚白淨的小生造型。

《大明風華》即將於17日首播，劇集群像海報於昨日（12日）曝光。（微博@大明風華）

張藝興今次的造型有很大突破。（微博截圖）

作為湯唯以及張藝興的首套古裝劇，再加上實力演員朱亞文，觀眾都感到非常期待。今次劇集的造型指導由張叔平擔任，不過，早在去年公開預告片時，劇中的一眾人物造型就遭到網友吐槽，「一言難盡，尷尬」，還有不少人認為湯唯的頭同臉又大又圓，不適合古裝，但也有人指是造型的問題。

湯唯的古裝造型遭到網友吐槽。（視頻截圖）

而男主角朱亞文的造型更被指似「公公」。

朱亞文初初出場的造型被嘲似「公公」。（視頻截圖）

對於張藝興180度大轉變的造型，不少粉絲都表示認不出，但根據歷史畫像，「明英宗」朱祁鎮確實是這樣的絡腮鬍造型，所以扮相都是還原歷史。

歷史上明英宗的畫像。（Wikipedia）

內地早前為慶祝新中國成立70周年而展開為期100日的「百日展播」活動，規定由8月1日開始，停播所有娛樂性較強的古裝劇和偶像劇。相隔3個月，不少古裝劇都開始在各大平台播出，包括羅晉、李一桐主演的《鶴唳華亭》，李現、李一桐合作的《劍王朝》，而穿越劇《夢回大清》也將於14日首播，12月開始，古裝劇可謂是群雄逐鹿，究竟誰能脫穎而出呢？