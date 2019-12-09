湯唯直播中途突被爆膀胱無力致頻尿問題　淚灑當場雷佳音勁尷尬

湯唯主演的電影《吹哨人》日前於內地上映，近日她和男主角雷佳音勤做訪問，為電影宣傳。最近一齊上直播節目，湯唯卻被對方爆料開戲時頻頻去廁所，本來仍大笑回應的她竟突然淚灑當場，令場面幾度尷尬，事後回應是因為抗生素造成身體部分機能失調，導致頻尿。

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直播上，主持人詢問最頂唔順對方咩事？雷佳音透露在拍攝一場喊戲時，期間湯唯去左N次洗手間，令佢情緒連貫唔到難以入戲，結果拍咗足足10次。湯唯聞言先是笑到企起身匿埋一邊，歸位後仍然笑住講：「先跟你說對不起，記仇了怎麼辦呢。」點知隔冇幾耐就講到喊，仲開始抹眼淚，霎時令雷佳音唔知點算好。

湯唯邊喊邊講：「特別高興你說出來，我其實會這樣（哭），見到他情緒起伏都特別的大。」然後又突然反擊：「最受不了你什麼高興、不高興都不說，今天才說。」雷佳音也默認，然後湯唯便起身起埋一邊補妝，半開玩笑地說：「你們聊1分鐘我哭1分鐘。」

湯唯邊喊邊講：「特別高興你說出來，我其實會這樣（哭），見到他情緒起伏都特別的大。」（微博截圖）

事後湯唯被問到淚灑現場原因，表示當天是第一次知道雷佳音的不滿，感到內疚而忍唔住喊，也有提及接拍該部電影之前，身體有點不舒服，服用過多抗生素，造成身體部分機能失調。

湯唯3年前產下女兒Doris，產後似乎有頻尿等膀胱問題。事實上，婦女產後頻尿問題很常見，包括Ella也曾透露生完勁寶後，子宮和膀胱脫垂，不管打噴嚏、原地跳、跑步等動作都會造成漏尿的情況，最後做懸吊手術終改善。

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