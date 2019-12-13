AOA師妹Cherry Bullet出道未一年3人退隊　傳台灣成員已重返校園

FNC娛樂今年初準備的10人大型女團Cherry Bullet，當初打着AOA和CNBLUE等師妹頭銜出道，一度成為話題。加上組合中有《Produce 48》出身的海允擔任主唱，在一眾新生代女團中算是小有名氣。可是今天（13日）組合卻宣布3成員正式退出，包括未來、日本成員KOKORO和台灣成員粼粼，粉絲大叫可惜。

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未來、粼粼和KOKORO今天起退出Cherry Bullet。（FB/@CherryBulletOfficial）

Cherry Bullet雖曾於出道時受到網民關注，可是其後的活動卻是少之有少，即使發行過兩張單曲《Let's Play Cherry Bullet》和《LOVE ADVENTURE》，但反應也未如理想。當中成員KOKORO和粼粼由7月起已再無參與組合活動，甚至有台灣網民表示曾見過粼粼已返回台灣，重返莊敬高職校園。因此粉絲也曾在網上發起「whereisKOKOLIN」的活動，可是未得到公司的回應。近日粼粼更已開啟個人IG，上載大量在韓國的生活照，其中最新一張更是由KOKORO拍攝，去向成謎。

按圖睇Cherry Bullet成員：

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Cherry Bullet出道不足一年，已經有3位成員宣布退團。（Twitter/@cherrybullet）

今天FNC娛樂宣布，KOKORO、粼粼和一韓國成員未來在深入的討論後決定退出Cherry Bullet，並且將解除她們與公司的專屬合約，今後海允、裕姝、紫蘿、智媛、莉美、彩麟和MAY，將以7人組合繼續活動。雖然早已有成員退出的徵兆，可是官方公布消息時，不少粉絲仍感到非常震驚及可惜。有粉絲表示組合出道的雷聲大，但雨點非常小，曝光率不足成組合人氣不溫不火的致命傷，希望FNC娛樂日後能夠好好培育旗下的藝人。

粼粼已開啟個人IG，更有傳已重返校園。（IG/@huang_ziting）