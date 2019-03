【Cherry Bullet韓國獨家專訪】《PRODUCE 48》海允：盼奪新人獎

韓國經紀公司FNC繼AOA後今年再度推出新女團Cherry Bullet,在今年1月21日正式出道的Cherry Bullet十位成員年紀輕輕,但就不約而同地有清晰的目標,就是希望可以得到今年的新人獎。《香港01》記者早前就到韓國找來了十位美少女去做獨家專訪,讓讀者們也可以認識到未出道就已經有很多經驗和曝光率的Cherry Bullet。

由海允、裕姝、未來、紫蘿、智媛、KOKORO、莉美、彩麟、粼粼和MAY組成的Cherry Bullet都有豐富的幕前演出經驗,就好像裕姝、紫蘿曾出演BTS防彈少年團的《LOVE YOURSELF Highlight Reel '起承轉結’》MV,智媛天成為了朴寶劍《Let's go see the stars》的MV女主角。當中,大家最熟悉的Cherry Bullet成員定必是海允。曾出演《PRODUCE 48》的海允在節目中得到不錯的成績,更為她帶來了一定的知名度,海允對大家的愛表示感謝,同時也希望可以把在當中所學到的東西和Cherry Bullet的成員們分享。

Cherry Bullet由韓國、日本和台灣成員組成。

今次以歌曲《Q&A》出道的Cherry Bullet在MV中就化身遊戲中的主角,一同進入到遊戲的世界之中,在拍攝MV的時候就因為要在綠幕前幻想著自己處身遊戲之中而引發了不少趣事。智媛更在專訪中親自為《香港01》的讀者們示範《Q&A》的重點舞蹈啊!想看到更多精彩內容和Cherry Bullet的「大電視」遊戲就要看專訪影片了!

紫蘿更在今次的訪問中為大家介紹新歌。