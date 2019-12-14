【多圖】白雲YouTube好睇過《3日2夜》　教網民：唔好怕着比堅尼

無綫藝人白雲早年嫁給前香港先生，現職建築師的江俊霖後的生活十分寫意，得閒客串下劇集拍攝之餘，最大的興趣應該就去旅遊潛水。對上一次在電視熒光幕出現，應該就是9月8日，只播出一集，由白雲主持的《3日2夜》。當然，一集又點會夠呢...不過還好，上個月白雲就開設了自己的Youtube頻道，記錄自己在旅遊潛水方面的一點一滴，宣揚環保訊息之餘，更加有不少她自己的心聲。分分鐘好睇過《3日2夜》。

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白雲最近將旅行時的潛水片剪輯後，上傳至Youtube。（IG@snowybai）

白雲開個人Youtube頻道 推廣自由潛水（Freediving）



《白雲Snowy》這個頻道只是開設了短短一個月，雖然，直至現時為止，訂閱數只有516人，而點擊數也只有約二千至8千，但這些Vlog的影片令網友大飽眼福之餘，也傳達了不少環境信息，例如她會呼籲大家潛水時應該要着潛水衣，又或者使用不會對海洋構成破壞的防曬酒，以免令珊瑚白化，在親親海洋時，也應注意不要騷擾海龜，十分有教育意義。

仲有宣揚環保意識。（Youtube截圖）

教女性要愛自己的身體：每個人都有獨特嘅美



在近期的一個Vlog中，白雲就在影片開頭說了一個故事，原來在她在第一次去墾丁的時間，因為身形問題而不敢穿着T-Back比堅尼，更因此而被同行的女性友人笑說：「如果你不着Bikini，我哋就唔同你玩。」後當她到了當地的一間泳衣專門店，遇到店主時，才被告知女性要學會：「要愛自己的身體，因為每個人都有自己獨特的美。」在第四集中，她更帶大家去了這間泳衣店，她在片中還說：「我第一次穿T-Back Bikini，第一次學會唔理人哋點睇你嘅身材或者樣，都係呢個姐姐教我。任何女仔穿都冇問題，有問題嘅係嗰啲說三道四嘅人。」



白雲Youtube影片：《雲游四海 Take the plunge with Snowy》

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白雲拍潛水片被網民彈Cheap 嬲爆回應：所謂的道德高地好悲哀！