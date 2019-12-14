【晚吹】連登巴絲現身　教銀髮族解讀用語：佢哋用返其實好開心

幾位連登巴絲都話自己嘅身份好保密。

最新一集《晚吹- 又要威又要戴頭盔》搵嚟四位連登巴絲做嘉賓，佢哋分別係晴天林、乖孫、在沉默中爆發以及Edison。乖孫透露成為連登用戶兩年多，近月開始喺studio教一班銀髮族使用連登。「佢哋最唔明係連登用語，例如係『大大力錫佢ｘｘ』、『DxxM』、『李慧瓊子 』，但講解完咩係DxxM後，而佢哋用得返其實都好開心。」乖孫又指教學時，會同時配合《【突發】跪求夢中乖孫》一書，成效更快。對於乖孫所講嘅用語，主持林二汶聽得既開心又新奇，相信佢都好需要一本《【突發】跪求夢中乖孫》。除了教用語之外，乖孫透露銀髮族使用手機APPS睇連登時，一開始由於唔習慣，所以會以標題當作為內文，「佢哋以為係九唔搭八嘅嘢，要教佢哋按入去睇。」

林二汶今集又長知識啦。

曾經有唔少人都認為連登仔又毒又宅，但「在沉默中爆發」表示自社會運動後，大家都開始認真對待連登，並指「每次運動後都開PO檢討，如果係廢青，點會想進步？」又謂「 我見到係有啲有車有樓或者做銀行，係未咁廢青？我又唔係咁睇。連登其實係一個小香港，咩人都有，可能真係有廢青，但有啲醫療、法律PO，真係有律師出來回應。」

銀髮族對連登PO有時都會提出疑問，「乖孫」會鼓勵佢哋多睇幾個PO同埋點FC。

提到近來大家都好關心嘅FACT CHECK，「在沉默中爆發」認為確係有一定難度。「唔好用感性一面去接收資訊，用自己立場去代入會影響判斷，要理解前因後果，用不同渠道搵出真相，就好似之前流傳一份831名單，中有死者住天水圍某單位，最後係我自己去查，發現原來無呢呢個室，咁就知係假。」