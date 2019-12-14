「最美黃蓉」李一桐三劇連續播　網友嘲笑唔紅帶唔起男主角

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有「最美黃蓉」之稱的內地女星李一桐，因為兩年前主演新版《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角而走紅，令她火速上位成為新一代女神代表。但2018年起她的人氣似乎開始下滑，因為她在該年只是推出一套作品《媚者無疆》話題度不高。然而原本以為她在今年一口氣推出三部作品《海棠經雨胭脂透》﹑《鶴唳華亭》﹑《劍王朝》會令人氣再次上升，但萬萬沒想到話題度仍然低迷，更被疑似是流量小生李現的粉絲在她微博留言嘲諷她「帶誰不火」，一度令事件登上熱搜引來討論。

兩年前一套《射鵰英雄傳》令李一桐走紅。（《射鵰英雄傳》微博圖片）

眾所周知內地花旦楊紫今年氣勢非常高企，每每拍攝的作品都引來高收視與話題度，令她取代楊冪被封為新一代「收視女王」。另外，與她合作的男主角亦幾乎因為她而走紅，最好的例子就是《親愛的熱愛的》的李現，因為該劇令他一夜之間成名成為內地「四大流量小生」（李現﹑鄧倫﹑肖戰﹑王一博）之一。

而李一桐今年亦特別好運，一口氣推出的三套作品中就有兩套與現時最火紅的李現﹑鄧倫合作。這個形勢劇集應該會有超高話題度，但沒想到李一桐做不到第二個楊紫，因為與李現合作的《劍王朝》﹑鄧倫合作的《海棠經雨胭脂透》受歡迎程度不高。正因為如此疑是李現的粉絲或許眼見偶像新劇話題度不高，就在李一桐的微博留言嘲諷她：「帶誰不火系列，一言難盡啊！可憐我現哥了。」沒想到李一桐事後親自作出回覆：「我體寒」，自嘲的回答非常高情商。

楊紫今年氣勢非常強勁。（楊紫微博圖片）

李一桐同李現合作新劇話題度不是那麼高。（《劍王朝》微博圖片）

事實上有不少網友都替李一桐抱不平，因為大家認為一套劇集受不受歡迎，責任不全都怪在演員身上，當中存在著許多因素的，就好似編劇﹑導演﹑播放平台等等。但另外有網友就針對李一桐的留言作出批評，認為她所講的體寒根本就是自身沒有觀眾緣，帶不紅劇集﹑男主等，直言臉孔非常沒有辨識度，大家留言說道：「這張臉不是女主的臉」﹑「長得沒太大的特色」﹑「感覺沒有那種大火臉」…或許因為如此令劇集沒有追看性。

同鄧倫合作《海棠經雨胭脂透》。（《海棠經雨胭脂透》微博圖片）

同羅晉的新劇《鶴唳華亭》熱播。（《鶴唳華亭》微博圖片）