【芭莎明星慈善夜】楊冪捐款50萬　網友：不及肖戰粉絲多

內地版《Harper’s BAZZAR》總編輯蘇芒於2003年創辦的「芭莎明星慈善夜」，是首個由雜誌創辦，並堅持每年舉行的中國頂級慈善盛會，每年都有不少明星紅人到場支持。日前，該活動公布了2019年捐款名單及總額，共籌得26,106,782.57元（約2915萬港元）。

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當晚的籌款共分為四部份，包括「為愛而演」、「為愛而捐」、「慈善義賣」、「愛心合作平台及其他」。「為愛而演」以演唱會形式呈現，嘉賓有Gina Alice、劉濤、張靚穎、楊紫、肖戰、宋茜、易烊千璽等，門票售賣共計2,451,023.16元（約274萬港元），全數用於「芭莎·課後一小時」公益項目。

明星們為做善事不遺餘力。（微博截圖）

「為愛而捐」的環節則是慈善夜場內外愛心明星、愛心企業及愛心人士慷慨解囊支持鄉村美育教育，場內的明星以義演方式參與，未到場的則是捐款，共籌善款1680萬元（約1876萬港元）。當中楊冪與袁姍姍均捐贈50萬（約56萬港元），成為未到場明星中捐款最多的人，而周慧敏也給予10萬（約11萬港元）善款。

未到場明星捐款名單。（微博截圖）

而在「慈善義賣」中共籌得3,700,412.8元（約413萬港元），最後一個環節「愛心合作平台及其他」的善款共3,155,346.16元（約352萬港元），肖戰的粉絲可謂相當窩心，合計捐款600,183.99元（約67萬港元）；愛奇藝以及其出品的真人騷《潮流合夥人》捐出20萬（約22萬港元），該節目由吳亦凡、Angelababy、潘瑋柏、趙今麥以及福克斯擔任嘉賓。

肖戰的粉絲充滿正能量。（微博截圖）

見到如此多的善款，網友們也紛紛留言大讚各位偶像，「佩服袁姍姍，因為她的熱度和代言等活動都挺少的，50萬也不容易」、「跟隨肖戰為愛發聲！與善同行」、「楊冪正能量」等，也有網友表示「肖戰粉絲捐款多過楊冪」，不過楊冪與袁姍姍都是個人，而肖戰粉絲是團體，自然無須比較，重要的是大家的出發點都是做善事。